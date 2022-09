Nel corso delle ultime settimane Xiaomi 12T e 12T Pro si sono resi protagonisti di una miriade di indiscrezioni e leak che, di fatto, hanno contribuito a svelarne tutti i segreti sia per quanto concerne le specifiche tecniche che le scelte estetiche del colosso cinese.

All’appello mancava solo la data di lancio che ora è stata svelata direttamente dal produttore stesso e fissata per il 4 ottobre con l’evento denominato “Make Moments Mega” che si terrà a Monaco di Baviera a partire dalle ore 14 (fuso orario europeo).

Nella locandina dell’evento non viene fatto esplicito riferimento a Xiaomi 12T anche se la tag-line che campeggia in primo piano è un chiaro riferimento al comparto fotografico di 12T Pro che dovrebbe essere, a meno di sorprese, il primo smartphone del produttore a montare un sensore principale da 200 Megapixel.

Tutto quello che sappiamo di Xiaomi 12T e 12T Pro

Xiaomi 12T e 12T Pro puntano a prendere i riflettori nel settore dei dispositivi di fascia alta e le caratteristiche tecniche dei due sono una chiara dimostrazione delle ambizioni di Xiaomi. In preparazione del lancio ufficiale, ecco cosa sappiamo dei due smartphone.

I due dispositivi hanno molti punti in comune ma anche differenze sostanziali soprattutto sotto la scocca a partire dal SoC utilizzato. Xiaomi 12T, infatti, verrà lanciato sul mercato con il MediaTek Dimensity 8100 Ultra (5 nm) mentre il 12T Pro potrà vantare il Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 con processo produttivo a 4 nm e GPU Adreno di ultima generazione. In entrambi gli smartphone saranno presenti vari configurazioni di memoria RAM LPDDR 5 e storage UFS 3.1 fino al taglio da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

I punti in comune non finiscono qui: entrambi i modelli saranno alimentati da una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 120 W. Assente il supporto alla ricarica wireless. Inoltre, a bordo troveremo la MIUI 13 basata su Android 12.

Le affinità continuano con il display; un’unità da 6,67 pollici AMOLED con risoluzione da 1,5K (2712 x 1220 pixel), refresh rate a 120 Hz nonché il vetro Corning Gorilla Glass 5 a protezione del pannello.

Passando al comparto fotografico l’unica omologia la troviamo nel sensore anteriore che in entrambi i modelli sarà il Sony IMX596 da 20 MP. Come accennato in apertura il vero protagonista è il sensore Samsung ISOCELL HP1 da 200 MP presente su Xiaomi 12T Pro con apertura f/1.69, mentre sul modello 12T dovremmo trovare un’unità da 108 MP. La configurazione degli altri due sensori sarà la stessa su entrambi i modelli e sarà caratterizzata da una lente ultra-wide da 8 MP e una macro da 2 MP.

In aggiunta i due modelli presenteranno dimensioni pari a 163,1 x 75,9 x 8,6 mm con un peso di 203 grammi (12T) e 205 grammi (12T Pro).

A completare il quadro delle specifiche troviamo il 5G dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, infrarossi e porta USB Type-C.

Prezzi e disponibilità

Negli ultimi giorni sono trapelate alcune informazioni riguardo i prezzi che vi invitiamo a prendere con le pinze: Xiaomi 12T dovrebbe debuttare a un prezzo di 649 euro mentre il modello Pro dovrebbe attestarsi sugli 849 euro.

Tanti, invece, i punti di domanda riguardo la disponibilità di Xiaomi 12T e 12T Pro in Europa. Ci penserà Xiaomi stessa a dipanare ogni dubbio il 4 ottobre con l’evento ufficiale di lancio.

In copertina Xiaomi 12 Pro

