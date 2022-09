Il colosso sudcoreano sembra avere in serbo un’altra nuova funzionalità per la fotocamera della serie Galaxy S22. La novità riguarda la registrazione di video in modalità hyperlapse e sembra essere in arrivo per l’app fotocamera di Samsung.

Alcuni utenti della gamma Samsung Galaxy S22 hanno chiesto l’introduzione di più parametri di controllo quando registrano in modalità hyperlapse, come quelli relativi a ISO, velocità dell’otturatore, bilanciamento del bianco e messa a fuoco.

I forum ufficiali della community Samsung ora indicano che la possibilità di aggiungere maggiori controlli durante la registrazione di video in modalità hyperlapse con Galaxy S22 è stata esaminata dagli ingegneri dell’azienda e a quanto pare ci sarebbe una soluzione in arrivo.

Samsung Galaxy S22 potrebbe ottenere nuove opzioni per la funzionalità hyperlapse

La serie Samsung Galaxy S22 potrebbe presto ottenere le nuove funzionalità della fotocamera in modalità Pro durante l’utilizzo della modalità Hyperlapse.

Gli ingegneri Samsung non hanno rivelato una tempistica per il rilascio di queste nuove funzionalità della fotocamera, tuttavia non dovrebbero essere vincolati dalle roadmap per One UI 4.1.1 e One UI 5.0, poiché i nuovi controlli della modalità Pro dovrebbero essere aggiunti tramite un aggiornamento dell’app Fotocamera anziché attraverso un nuovo firmware di sistema.

Samsung probabilmente è intenzionata ad aggiungere queste nuove opzioni su più dispositivi Galaxy e non solo sulla gamma S22, ma bisognerà vedere come verranno accolte dai fan della modalità hyperlapse.

