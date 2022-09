Una piccola modifica grafica si sta palesando in Ricerca Google e in Discover, su Android infatti non aprono più i siti a schermo intero ma utilizzano un foglio. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Ricerca Google e Discover non aprono più i siti a schermo intero su Android

In alcuni smartphone Pixel, equipaggiati con la versione beta 13.37 dell’app Google, quando si apre un risultato di ricerca o un articolo Discover, i siti web non vengono più visualizzati a schermo intero, bensì in un foglio in sovraimpressione rispetto allo sfondo che lascia dunque intravedere la schermata precedente. Potrebbe trattarsi di un nuovo metodo di Big G per preservare il contesto di navigazione, ricordando agli utenti che sono disponibili altri risultati di ricerca.

All’apertura del risultato della ricerca, Google ricorda all’utente che si tratta di una scheda personalizzata di Chrome, grazie alla dicitura “Running in Chrome” nella parte alta, prima che venga completato il caricamento della pagina; una volta caricata i pulsanti Chiudi, Condividi, Salva e il menù sono nella loro canonica posizione. Nella parte alta della scheda è presente una piccola barra, se si scorre verso il basso si torna alla schermata precedente chiudendo di fatto la scheda appena aperta, mentre scorrendo verso l’alto si espanderà quest’ultima a schermo intero, nascondendo la scheda con i risultati di ricerca.

Il nuovo tipo di interfaccia offre uno spazio di visualizzazione leggermente inferiore (finché non si decide eventualmente di espandere la scheda) ma modifica il proprio comportamento in base ai contenuti, ad esempio se si apre un video questo verrà comunque visualizzato a schermo intero per facilitarne la fruizione. La modifica non sembra al momento largamente diffusa, potrebbe dunque trattarsi di un test da parte di Google per valutare una futura eventuale distribuzione per tutti.

