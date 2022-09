Il reparto di Ricerca & Sviluppo di Dreame Technology continua a sfornare nuovi prodotti sempre più evoluti, per aiutare gli utenti a tenere perfettamente pulita la propria casa. Tra pochi giorni la compagnia lancerà DreameBot L10S Ultra, il più evoluto dei robot aspirapolvere che unisce il meglio delle tecnologie esistenti per ottenere un prodotto pronto a collocarsi al vertice del mercato.

DreameBot L10S Ultra, tutto e subito

Il mercato degli aspirapolvere robot si è evoluto in maniera continua negli anni e dopo aver introdotto i modelli intelligenti, che grazie ai sistemi laser e altri sensori riescono a muoversi agevolmente per la casa, è stata la volta delle basi di ricarica con stazione di svuotamento automatico incluso. Ora è la volta di soluzioni davvero intelligenti dedicate al lavaggio del pavimento, e il nuovo robot Dreame propone le migliori tecnologie a disposizione degli utenti.

DreameBot L10S Ultra è una soluzione in grado di pulire qualsiasi pavimento in modo completamente autonomo, riducendo l’intervento dell’utente ai minimi termini. Basterà infatti svuotare il sacchetto della polvere raccolta e quello dell’acqua sporca, e riempire il contenitore dell’acqua pulita. A tutto il resto pensa il robot, lasciandovi un sacco di tempo da dedicare ad altre attività.

Il nuovo robot utilizza un sistema di navigazione decisamente evoluto, che unisce il tradizionale sistema di navigazione LDS con laser a quello con luce strutturata 3D, assistito dall’intelligenza artificiale, al fine di evitare gli ostacoli imprevisti, come scarpe, cavi o altri oggetti dimenticati sul pavimento.

Decisamente elevata anche la potenza di aspirazione, che arriva a ben 5.300 Pa, così da garantire che qualsiasi forma di sporco venga raccolta senza esitazione, mentre la batteria da 5.200 mAh permette di pulire ambienti di dimensioni superiori ai 200 metri quadri.

La pulizia del pavimento, per quanto riguarda la polvere, e affidata a una spazzola in gomma, così da evitare ingarbugliamenti, mentre lo sporco viene convogliato in un contenitore da 350 ml che viene svuotato una volta che il robot torna alla base. Il sacchetto inserito nella base ha una capacità di ben 3 litri, il che significa che potrete sostituirlo ogni 2-3 mesi.

La parte più interessante però è quella del lavaggio. ed è qui che DreameBot L10S Ultra è pronto a dare il meglio di sé. Grazie a due panni rotanti, che si muovono a 180 giri al minuto, viene rimosso ogni tipo di sporco dal pavimento, grazie anche al sistema che li spinge verso il basso. Il serbatoio dell’acqua pulita viene riempito automaticamente, con l’aggiunta della soluzione detergente miscelata in maniera opportuna, per avere un pavimento lucido senza residui di detersivo.

Si tratta di un sistema di pulizia decisamente più efficiente dei vecchi panni in microfibra statici, che nella maggior parte dei casi si limitano a raccogliere le particelle di polvere più piccola. In questo caso invece i due moci ruotano e vengono premuti sul pavimento, con la possibilità rialzarli automaticamente in determinate situazioni.

Non sarà quindi necessario rimuovere i tappeti o togliere i due moci, a meno che non si tratti di tappeti particolarmente spessi, visto che il robot alzerà i panni e aspirerà il tappeto senza bagnarlo. Mentre con i robot di generazione precedente l’utente doveva preoccuparsi di riempire il serbatoio dell’acqua anche a metà pulizia, con L10S Ultra sarà il robot a fare rifornimento da solo, aggiungendo ogni volta il detergente necessario.

La companion app, ricca di funzioni, è il perfetto complemento per questo sofisticato strumento, con la possibilità di personalizzare a piacimento le operazioni di pulizia. È possibile scegliere quali stanze pulire, in quale sequenza, impostando un diverso livello di aspirazione e di lavaggio per ciascuna di esse, così da non rovinare le varie superfici che si possono trovare in casa.

Molto comoda anche la telecamera frontale, che può essere utilizzata per monitorare la casa, parlare con i familiari da remoto o guidare il robot per pulire determinate aree. È presente, infine, il supporto per i principali assistenti vocali, Google Assistant Alexa e Siri, così da utilizzare i comandi vocali per gestire le pulizie di casa.

DreameBot L10S Ultra sarà lanciato nel nostro Paese il 30 settembre, giorno in cui sarà svelato anche il prezzo al pubblico. Continuate a seguirci perché molto presto vi porteremo la nostra recensione completa e vi comunicheremo il prezzo e la promozione di lancio.

