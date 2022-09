Lo scorso maggio, in occasione della conferenza annuale Google I/O 2022, il colosso di Mountain View, tra le svariate novità software, ha annunciato (finalmente) una profonda riprogettazione di Android Auto che, purtroppo, non ha ancora vissuto un suo lancio ufficiale.

L’interesse è molto alto e soprattutto è giustificato perché, oltre a tante novità in secondo piano, il sistema dedicato agli infotainment delle automobili riceverà una nuova interfaccia grafica, battezzata da Google con il nome in codice Coolwalk, che donerà alla piattaforma la massima flessibilità di utilizzo, consentendo agli utenti di visualizzare fino a tre applicazioni/widget in contemporanea sullo schermo. A proposito di widget, emergono novità su come verranno implementati i nuovi widget delle app musicali in Android Auto.

Android Auto: ecco come saranno i widget delle app musicali con Coolwalk

Android Auto riceverà presto il più grande aggiornamento della sua storia, una quasi totale riprogettazione che culminerà con l’introduzione della nuova interfaccia grafica Coolwalk, vero pezzo forte della piattaforma, che garantirà agli utenti la massima flessibilità di utilizzo grazie alla possibilità di visualizzare fino a tre applicazioni/widget in una sola schermata del sistema di infotainment dell’automobile.

Sebbene il corposo aggiornamento e la nuova interfaccia non abbiano ancora fatto il proprio debutto ufficiale (non è arrivato nemmeno nell’ultima beta), negli ultimi mesi si sono viste tracce qua e là, con numerose segnalazioni provenienti da utenti che eseguono le versioni in anteprima di Android Auto.

La più recente novità al riguardo è stata messa in mostra, su Reddit, dall’utente u/mynamesjefffffs che ha infatti segnalato come, dopo gli ultimi aggiornamenti di Android Auto e Spotify , sia stato sbloccato un nuovo widget a doppia pagina per l’app di streaming musicale, capace di funzionare con l’imminente riprogettazione Coolwalk: tuttavia, dal momento che l’interfaccia, come detto, non è ancora stata ufficialmente rilasciata, stiamo assistendo ancora agli inizi di quelle che potrebbero essere le potenzialità finali. Va inoltre sottolineato che l’utente in questione ha uno smartphone Android con i privilegi di root.

Tra le novità dell’ interfaccia utente Coolwalk figureranno i widget dedicati alle app per la riproduzione di music che occuperanno così una piccola parte dello schermo e non l’intera schermata, unica possibilità attualmente disponibile su Android Auto oltre a quella di ridurle a icona (in questo caso restano i controlli di riproduzione/pausa e titolo nella parte in basso dello schermo. A onor del vero, su display più ampi è attualmente possibile visualizzare l’app musicale e una seconda app affiancate, in uno scenario molto simile a quello che Coolwalk implementerà per tutti.

Il nuovo widget musicale di Android Auto non si limita ad offrire i controlli musicali e il titolo del brano ma offre anche la copertina del singolo/album/podcast come sfondo, il nome dell’artista, una barra di avanzamento e i tasti per cambiare traccia; oltre a tutto questo, il nuovo widget offre anche la possibilità di accedere ad una seconda schermata, contenente la schermata “Per te” di Spotify (in questo caso), che comprende alcune playlist e un’opzione per avviare la riproduzione casuale.

Si tratta indubbiamente di una notevole ottimizzazione sia in termini di occupazione dello spazio a disposizione che in termini di tempo, risparmiando la fatica ed evitando le distrazioni del passaggio da un’app all’altra solo per cambiare canzone.

Sebbene, allo stato attuale, Spotify sembra essere l’unica applicazione a sfruttare un meccanismo del genere, è molto probabile che anche altre app di streaming musicale (su tutte pensiamo a YouTube Music, visto che è un’app della stessa Google) possano presto offrire un widget con le medesime funzionalità; anche perché, ormai, tutte le app per lo streaming musicale supportano più o meno le stesse funzionalità su Android Auto.

In conclusione, ancora una volta ci ritroviamo a non sapervi dare notizie certe circa l’arrivo della riprogettazione di Android Auto che porterà Coolwalk su tutti i dispositivi supportati: la certezza è che, quando questo succederà, il miglioramento potrebbe essere tangibile e gli utenti che hanno uno smartphone Android e sfruttano il sistema del colosso di Mountain View quando sono alla guida potranno sicuramente trarne giovamento.

