Nelle ultime settimane sono stati numerosi gli utenti di Android Auto che hanno segnalato grossi problemi di connessione con diversi smartphone, tanto da non riuscire più a utilizzare la piattaforma. Gli ingegneri Google si sono messi rapidamente al lavoro per risolvere i problemi e ha rilasciato nei giorni scorsi una patch che avrebbe dovuto correggere definitivamente la situazione.

Problemi risolti ma non per tutti

Il 26 agosto è iniziato il roll out di una prima patch, che avrebbe dovuto risolvere i problemi di connessione ai dispositivi Android Auto. Se nella maggior parte dei casi le disconnessioni sono effettivamente sparite, i possessori di smartphone pieghevoli Samsung, più nel dettaglio quelli che hanno appena acquistato un Samsung Galaxy Z Flip4 o un Samsung Galaxy Z Fold4, hanno continuato ad avere problemi di stabilità nella connessione.

Google si è dimostrata comunque sufficientemente reattiva e a partire dal 2 settembre ha iniziato il rilascio di una nuova patch, destinata espressamente ai modelli della serie Galaxy Z, che dovrebbero finalmente veder risolti i propri problemi. Come ogni aggiornamento, anche questo impiegherà diversi giorni a raggiungere tutti i dispositivi interessati per cui portate pazienza e verificate regolarmente la presenza di nuove versioni.

Chi utilizza la beta di Android Auto potrebbe aver ricevuto la nuova versione 8.1.223544.dogfood.daily, chiaramente riconoscibile per l’impronta di una zampa nel logo dell’app. Si tratta di una nuova versione che introduce un nuovo “Menu Ingegnere” con alcune voci di test. In particolare, come si vede dalle immagini sottostanti, è possibile attivare il log visivo delle operazioni, registrare le attività del buffer, mostrare il meteo sullo schermo dell’auto sia in base alla posizione attuale che a una predefinita.

Sfortunatamente la nuova beta non introduce la nuova interfaccia Coolwalk, che continua quindi a latitare dagli schermi di Android Auto. Quanto a lungo sarà necessario attendere lo sa solo Google, al momento impegnata più a correggere bug che a rilasciare vere e proprie novità.