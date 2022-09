Xiaomi ha sempre qualche nuovo smartphone da lanciare e infatti nei giorni scorsi vi abbiamo riportato tutte le ultime indiscrezioni sulla serie 12T, oggi però parliamo del produttore cinese in tema di offerte e il motivo è presto detto: il trio composto da Xiaomi 12 5G, Xiaomi 12 Pro 5G e Xiaomi 12 Lite 5G viene attualmente proposto su eBay ai prezzi più bassi mai visti.

Detto che tutti gli sconti illustrati di seguito fanno parte della selezione settimanale delle offerte Imperdibili di eBay, andiamo a scoprirli singolarmente.

Xiaomi 12 Lite 5G in offerta su eBay

Xiaomi 12 Lite 5G è il più recente dei tre modelli e anche il più economico: arrivato sul mercato italiano lo scorso mese di luglio alla cifra di 499,90 euro, con questa nuova offerta si posiziona in una fascia di prezzo nettamente più in linea con le sue caratteristiche. Su eBay, infatti, si trova il modello con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna a 385,50 euro nelle due colorazioni Black e Green. I prodotti vengono spediti gratuitamente dall’Italia (in 3 giorni, entro lunedì 26 settembre), il venditore presenta il 99,6% di feedback positivo ed è presente la solita Garanzia cliente eBay (“Se non ricevi l’oggetto che hai ordinato sarai rimborsato”). Ecco i link per l’acquisto:

Lo smartphone può contare su una fotocamera principale da ben 108 megapixel (sensore HM2) affiancata da una ultra-grandangolare da 8 megapixel e da una macro da 2 megapixel, mentre il display è un AMOLED da 6,55 pollici con risoluzione Full HD+, refresh rate a 120 Hz. Per selfie e videochiamate è disponibile la fotocamera frontale da 32 MP. Il SoC è il collaudato Snapdragon 778G di Qualcomm. La batteria è da 4300 mAh e supporta la ricarica turbo da 67 W (cablata), che consente di arrivare al 100% in circa 40 minuti.

Xiaomi 12 5G in offerta su eBay

Cala ancora il prezzo di Xiaomi 12 5G, che dopo l’offerta della settimana scorsa raggiunge un nuovo prezzo minimo: soli 545,90 euro per il modello con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna nelle colorazioni Blue e Black. I prodotti vengono spediti gratuitamente dall’Italia (in 3 giorni, entro lunedì 26 settembre), il venditore presenta il 99,6% di feedback positivo ed è presente la consueta Garanzia cliente eBay (“Se non ricevi l’oggetto che hai ordinato sarai rimborsato”). Ecco i link per l’acquisto:

Ricordiamo che la scheda tecnica di Xiaomi 12 5G comprende:

display AMOLED TruColor da 6,28 pollici con risoluzione Full HD+, refresh rate a 120 Hz e luminosità fino a 1.100 nit

processore octa core Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

8 GB o 12 GB di RAM LPDDR5

128 GB o 256 GB di memoria interna (con tecnologia UFS 3.1)

fotocamera anteriore da 32 megapixel

tripla fotocamera posteriore (con sensore primario Sony IMX766 da 50 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 13 megapixel e da un teleobiettivo da 5 megapixel)

doppio altoparlante stereo con Dolby Atmos, porta USB Type-C

connettività 5G, supporto dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, GLONASS, Galileo e Beidou

batteria da 4.500 mAh (con supporto alla ricarica rapida cablata da 67 W e wireless da 50 W)

dimensioni pari a 152,7 x 69,9 x 8,16 mm

peso pari a 180 grammi

Xiaomi 12 Pro 5G in offerta su eBay

Per il top di gamma Xiaomi 12 Pro 5G, il prezzo di listino di 1.199,90 euro è solo un lontano ricordo: il taglio 12 GB + 256 GB, nella sola colorazione Blue, è acquistabile a 799,90 euro. Lo smartphone viene spedito gratuitamente dall’Italia (in 3 giorni, entro lunedì 26 settembre), il venditore presenta il 99,6% di feedback positivo ed è presente la consueta Garanzia cliente eBay (“Se non ricevi l’oggetto che hai ordinato sarai rimborsato”). Ecco il link per l’acquisto:

Xiaomi 12 Pro 5G 12 GB + 256 GB Blue a 799,90 euro

La scheda tecnica di questo modello include:

display AMOLED LTPO 20:9 da 6,73 pollici WQHD+ (3200 x 1440) con refresh rate fino a 120 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

8 o 12 GB di RAM LPDDR5

256 GB di memoria interna UFS 3.1

tripla fotocamera posteriore con sensore principale IMX707 da 50 MP (f/1.9), ultra-grandangolare da 50 MP (115°, f/2.2) e tele da 50 MP (f/1.9)

fotocamera anteriore da 32 MP (f/2.45)

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, porta USB Type-C

quad speaker by Harman Kardon con Dolby Atmos

batteria da 4600 mAh con ricarica rapida HyperCharge da 120 W, wireless da 50 W e inversa da 10 W

Android 12 con MIUI 13

dimensioni di 163,6 x 74,6 x 8,16 mm

peso di 205 grammi.

