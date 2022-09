Samsung Galaxy Z Fold4 5G e Samsung Galaxy Z Flip4 5G hanno esordito insieme il mese scorso portando ad un nuovo livello l’idea di versatilità — che, per il primo, è sinonimo di produttività mobile spinta all’estremo — e da quel giorno sono stati protagonisti di numerose offerte online grazie alle quali i loro prezzi di listino sono stati letteralmente abbattuti: parliamo di alcune centinaia di euro in meno a poche settimane dall’arrivo sul mercato.

Come era già avvenuto nei giorni scorsi, anche per queste nuove offerte ci troviamo tra gli Imperdibili di eBay: entrambi i modelli sono disponibili in più colorazioni e tagli di memoria con un fil rouge che li accomuna: i prezzi proposti li rendono molto più appetibili e paragonabili a top di gamma in formato classico. Tutti i prodotti in sconto si trovano in Italia, mettono a disposizione un’opzione di spedizione gratuita, sono venduti da un venditore con feedback positivi molto elevati (maggiori dettagli qui) e dispongono della Garanzia cliente eBay (“Se non ricevi l’oggetto che hai ordinato sarai rimborsato”).

Samsung Galaxy Z Fold4 5G in offerta su eBay

Partendo da Samsung Galaxy Z Fold4 5G, il taglio di memoria con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna viene proposto a 1.359,90 euro, ovvero 519,10 euro in meno rispetto al listino (1.879 euro), ed è disponibile in Phantom Black, Graygreen, Beige; il taglio da 12 GB + 512 GB, invece, costa 1.399,90 euro, con uno sconto di 599,10 euro (listino di 1.999 euro) e si trova solo in Phantom Black. Ecco i link diretti per l’acquisto:

Di seguito trovate un riepilogo della sua scheda tecnica completa:

display interno Dynamic AMOLED 2x Infinity Flex 21,6:18 da 7,6 pollici a risoluzione QXGA+ (2176 x 1812) con refresh rate adattivo da 1 a 120 Hz

display esterno Dynamic AMOLED 2x 23,1:9 da 6,2 pollici a risoluzione HD+ (2316 x 904) con refresh rate adattivo da 48 a 120 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 octa core

12 GB di RAM e 256, 512 GB o 1 TB di memoria interna

tripla fotocamera esterna con sensore principale da 50 MP (Dual Pixel AF, OIS, f/1.8), ultra-grandangolare da 12 MP (f/2.2, 123° FoV) e tele da 10 MP (PDAF, f/2.4, OIS, zoom ottico 3x)

fotocamera anteriore esterna da 10 MP (f/2.2) integrata con foro nel display

fotocamera interna da 4 MP (f/1.8) sotto al display

connettività 5G (dual SIM + eSIM), Wi-Fi 6E 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 + 5 + 6 GHz), Bluetooth 5.2, NFC, GPS, Glonass, Beidou, Galilo, QZSS, porta USB Type-C

certificazione IPX8 contro l’acqua

batteria da 4400 mAh con ricarica rapida cablata da 25 W, ricarica wireless 2.0 e condivisione batteria wireless PowerShare

dimensioni: da chiuso 67,1 x 155,1 x 14,2/15,8 mm, da aperto 130,1 x 155,1 x 6,3 mm, peso di 263 g

sistema operativo: Android 12L con One UI 4.1.1

E per vederlo all’opera non dovete fare altro che gustarvi la nostra recensione.

Samsung Galaxy Z Flip4 5G in offerta su eBay

Con Samsung Galaxy Z Flip4 5G parliamo di un modello più mainstream: il suo prezzo di listino è più basso e così anche gli sconti, che comunque lo portano a costare quanto un modello di fascia alta classico. Il taglio di memoria con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna costa, infatti, 799,90 euro, con uno sconto di 349,10 euro (listino di 1.149 euro), mentre quello da 8 GB + 256 GB è disponibile a 859,90 euro (sconto di 339,10 euro). Ecco i link di tutte le colorazioni:

Ecco un rapido ripasso della sua scheda tecnica completa:

display interno Dynamic AMOLED 2x Infinity Flex da 6,7 pollici a risoluzione Full-HD+ (2640 x 1080) con refresh rate adattivo da 1 a 120 Hz

display esterno Super AMOLED da 1,9 pollici a risoluzione 260 x 512

SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 octa core

8 GB di RAM e 128, 256 o 512 GB di memoria interna

doppia fotocamera esterna con sensore principale da 12 MP (Dual Pixel AF, OIS, f/1.8) e ultra-grandangolare da 12 MP (f/2.2, 123° FoV)

fotocamera anteriore interna da 10 MP (f/2.4) integrata con foro nel display

connettività 5G (single SIM + eSIM), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 + 5 GHz), Bluetooth 5.2, NFC, GPS, Glonass, Beidou, Galilo, QZSS, porta USB Type-C

certificazione IPX8 contro l’acqua

batteria da 3700 mAh con ricarica rapida cablata da 25 W, ricarica wireless 2.0 e condivisione batteria wireless PowerShare

dimensioni: da chiuso 71,9 x 84,9 x 15,9/17,1 mm, da aperto 71,9 x 165,2 x 6,9 mm, peso di 187 g

sistema operativo: Android 12 con One UI 4.1.1.

Ma non fermatevi ai meri dati scritti, guardate anche Samsung Galaxy Z Flip4 5G all’opera nella nostra recensione dedicata.

