Tutti gli operatori sono costantemente impegnati nell’aumentare la lista dei dispositivi compatibili con il supporto VoLTE, che consente di effettuare chiamate sfruttando la rete dati beneficiando di una qualità superiore, nonché permette di poter navigare in internet durante una telefonata. Qualche giorno fa vi abbiamo riportato le ultime aggiunte apportate da WINDTRE e Fastweb, oggi è il turno di PosteMobile.

PosteMobile aggiunge smartphone Motorola e Samsung alla lista dei dispositivi compatibili con il supporto VoLTE

L’attivazione del servizio VoLTE di PosteMobile risale a luglio e per essere utilizzato non prevede alcun costo aggiuntivo, bisogna solo attivare la relativa opzione dalle impostazioni del proprio smartphone ed essere in possesso di uno dispositivo presente nella lista di compatibilità dell’operatore.

La lista di smartphone compatibili dell’operatore era inizialmente alquanto scarna, comprendendo solo alcuni dispositivi Samsung, Nokia e Apple; col tempo verranno sicuramente aumentati ed è quello che in parte è già accaduto. PosteMobile infatti ha aggiunto alcuni dispositivi Motorola e Samsung alla lista, nello specifico:

smartphone Motorola -> e22, e22i, Edge 30 ultra, Edge 30 fusion, Edge 30 neo, g72.

smartphone Samsung -> Galaxy S10 5G, Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy M22, Galaxy M31s, Galaxy M32, Galaxy M52 5G, Galaxy Note 20, Galaxy Note 20+ 5G, Galaxy Note 20 Ultra 5G, Galaxy Tab A7, Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+, Galaxy Tab S8 Ultra.

Con le aggiunte di cui sopra, la lista aggiornata degli smartphone compatibili con il VoLTE di PosteMobile è la seguente:

Samsung

Galaxy A02s

Galaxy A03s

Galaxy A12 new

Galaxy A13

Galaxy A13 (new)

Galaxy A22 5G

Galaxy A32 5G

Galaxy A33 5G

Galaxy A40

Galaxy A50

Galaxy A52

Galaxy A52 5G

Galaxy A53 5G

Galaxy A70

Galaxy A72

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip2 5G

Galaxy Z Fold

Galaxy Z Fold2 5G

Galaxy XCover5

Galaxy XCover Pro

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 FE (new hw)

Galaxy S21 5G

Galaxy S21+ 5G

Galaxy S21 Ultra 5G

Galaxy M11

Galaxy M23 5G

Galaxy M33 5G

Galaxy M53 5G

Galaxy Note10 Lite

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S10 5G

Galaxy S10

Galaxy S10+

Galaxy M22

Galaxy M31s

Galaxy M32

Galaxy M52 5G

Galaxy Note20

Galaxy Note20+ 5G

Galaxy Note20 Ultra 5G

Galaxy Tab A7

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8 Ultra

Nokia

Nokia 105

Nokia 225

Nokia C20

Nokia G10

Apple

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 Mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone SE

iPhone SE (2020)

iPhone X

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

Motorola

Motorola e22

Motorola e22i

Motorola Edge 30 ultra

Motorola Edge 30 fusion

Motorola Edge 30 neo

Motorola g72

Se dunque siete clienti PosteMobile, vi basta controllare se il vostro smartphone compare nella lista qui sopra per poter usufruire dei vantaggi offerti dal VoLTE, in caso contrario dovrete pazientare ancora un po’, la lista è comunque in continua espansione.

