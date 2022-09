Con la dismissione da parte di svariati operatori della rete 3G, assume sempre più importanza la tecnologia VoLTE che consente agli utenti di effettuare e ricevere chiamate sfruttando la rete dati al posto della meno performante rete 2G; oltre ad offrire una qualità migliore, permette anche di navigare sul web durante le telefonate. In virtù di tutto ciò, gli operatori sono costantemente impegnati nell’aumentare la lista dei dispositivi compatibili con la tecnologia VoLTE sulle proprie reti, oggi è il turno di WINDTRE e Fastweb che aggiungono nuovi smartphone nelle proprie liste di compatibilità.

Nuovi smartphone compatibili VoLTE per WINDTRE, c’è anche Nothing Phone (1)

Con l’aggiornamento delle liste del mese di settembre l’operatore WINDTRE aggiunge alcuni smartphone a quelli già compatibili, nello specifico vengono introdotti 4 nuovi smartphone Samsung, 2 nuovi Xiaomi, 4 nuovi OPPO, 2 nuovi HONOR, 2 nuovi ZTE e l’unico dispositivo della neonata Nothing. Di seguito la lista delle aggiunte, suddivisa per brand:

Samsung -> Samsung Galaxy A23 5G (A236B/DSN), Samsung Galaxy S21 5G FE NV (G990B2/DS), Samsung Galaxy Z Flip4 5G (F721B/DS), Samsung Galaxy Z Fold4 5G (F936B/DS)

Xiaomi -> Xiaomi 12 Lite (2203129G), Xiaomi Redmi 10C (220333QNY)

OPPO -> OPPO A54s (CPH2273), OPPO A57 (CPH2387), OPPO Reno8 5G (CPH2359), OPPO Reno8 Pro 5G (CPH2357)

HONOR -> HONOR 70 (FNE-NX9), HONOR X8 5G (VNE-N41)

ZTE -> ZTE Blade A72 e ZTE Blade A72 5G

Nothing -> Nothing Phone (1)

Con i nuovi dispositivi aggiunti dunque, la lista aggiornata degli smartphone compatibili con il VoLTE di WINDTRE è visibile sul sito dell’operatore, facilmente raggiungibile utilizzando il link presente nella fonte a fine articolo.

Fastweb aggiunge ufficialmente gli iPhone alla lista dei dispositivi compatibili VoLTE

Anche l’operatore Fastweb è attivamente impegnato nell’aumentare i dispositivi compatibili con il proprio servizio VoLTE e, con le aggiunte del mese di settembre, tra i nuovi arrivati figurano anche gli iPhone, oltre a diversi smartphone Samsung, OPPO e vivo.

Per quel che concerne gli smartphone della mela, Fastweb specifica che per poter utilizzare il servizio VoLTE è prima necessario e indispensabile aggiornare il proprio dispositivo all’ultima versione disponibile del sistema operativo, ovvero iOS 16; al termine dell’aggiornamento di sistema il servizio si attiverà in automatico da subito. Di seguito la lista di tutti gli iPhone compatibili con il VoLTE di Fastweb: Apple iPhone 11, Apple iPhone 11 Pro, Apple iPhone 11 Pro Max, Apple iPhone 12, Apple iPhone 12 Pro, Apple iPhone 12 Pro Max, Apple iPhone 12 mini, Apple iPhone 13, Apple iPhone 13 Pro, Apple iPhone 13 Pro Max, Apple iPhone 13 mini, Apple iPhone 14, Apple iPhone 14 Plus, Apple iPhone 14 Pro, Apple iPhone 14 Pro Max, Apple iPhone 8, Apple iPhone 8 Plus, Apple iPhone SE (dalla 2ª gen.), Apple iPhone X, Apple iPhone XR, Apple iPhone XS, Apple iPhone XS Max.

Per quanto riguarda gli altri brand sopra citati, ecco quali sono gli smartphone aggiunti alla lista:

Samsung -> Samsung Galaxy A04s, Samsung Galaxy A13 5G, Samsung Galaxy A23 5G, Samsung Galaxy Jean2, Samsung Galaxy M13, Samsung Galaxy M23, Samsung Galaxy M30s, Samsung Galaxy M33, Samsung Galaxy M51, Samsung Galaxy M53, Samsung Galaxy M53 5G, Samsung Galaxy S21 FE 5G, Samsung Galaxy Tab Active4 Pro, Samsung Galaxy XCover Pro2.

OPPO -> OPPO A16s, OPPO A54 5G, OPPO A54s, OPPO A74 5G, OPPO Reno4 5G, OPPO Reno4 Pro 5G, OPPO Reno4Z 5G, OPPO Reno6 5G.

vivo -> Vivo V21, Vivo V23 5G, Vivo X51, Vivo X60 Pro, Vivo X80 Pro, Vivo Y01, Vivo Y11s, Vivo Y16, Vivo Y20s, Vivo Y21, Vivo Y21s, Vivo Y22s, Vivo Y33s, Vivo Y35, Vivo Y70, Vivo Y72 5G, Vivo Y76.

Per quanto riguarda gli smartphone Android, a differenza degli iPhone, non c’è una specifica versione del sistema operativo da rispettare, ma è semplicemente necessario che il dispositivo sia aggiornato all’ultima versione disponibile.

La lista dei dispositivi Fastweb compatibili con il servizio VoLTE raggiunge dunque le 160 unità totali, per verificare se il vostro smartphone figura tra questi potete fare riferimento al sito ufficiale dell’operatore, seguendo il link presente nella fonte a fine articolo.

