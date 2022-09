A poche settimane dalla sua presentazione ufficiale prende il via oggi la commercializzazione di Dreame H12, il nuovo rivoluzionario prodotto dedicato alla pulizia della casa. Per chi si fosse perso la notizia ricordiamo che si tratta un un aspirapolvere/aspiraliquidi, anche se probabilmente la definizione che più gli calza a pennello è quella di lavapavimenti.

Il produttore cinese, che negli anni si è fortemente impegnato nella ricerca e sviluppo di nuove tecnologie, è tra i pionieri nella tecnologia degli aspirapolvere robot e ora punta a ritagliarsi una importante fetta di mercato anche in questo settore. Dreame H12, che abbiamo recensito qualche giorno fa, è dunque pronta a diventare il vostro insostituibile compagno nelle pulizie di casa, con una straordinaria offerta di lancio.

Dreame H12 è tra noi

Le normali scope elettriche sono solitamente in grado di raccogliere esclusivamente la polvere, obbligando l’utente a utilizzare un mocio per lavare il pavimento. Con Dreame H12 invece basta un solo dispositivo per pulire casa, visto che è in grado di raccogliere sporco solido e liquido, convogliandolo in un apposito contenitore. Contemporaneamente viene lavato il pavimento, grazie a una spazzola rotante e all’acqua presente in un serbatoio delicato.

Il design della spazzola principale permette di ottenere una pulizia perfetta anche lungo i bordi, e la potenza di aspirazione viene regolata in maniera automatica in base allo sporco che viene rilevato sul pavimento, così da avere pavimenti sempre puliti dopo una sola passata. Dite addio alle macchie secche sul pavimento, la spazzola morbida andrà a rimuoverle rapidamente senza alcuno sforzo, esercitando anche un movimento di trazione che riduce al minimo la fatica.

Il serbatoio dell’acqua è decisamente più grande rispetto ai modelli della concorrenza, con i suoi 900 ml di capacità vi permette di avere acqua pulita per un’ampia superficie. La batteria da 4000 mAh a sei celle offre oltre 30 minuti di autonomia, un risultato reso possibile anche dalla regolazione automatica della potenza di aspirazione. Da segnalare inoltre la presenza di un raschietto che pulisce costantemente la spazzola, rimuovendo lo sporco raccolto per convogliarlo verso il condotto di aspirazione.

Una volta che avrete finito di pulire il pavimento, non dovrete nemmeno fare fatica per pulire il vostro Dreame H12, visto che farà tutto da solo. È infatti sufficiente appoggiare l’aspirapolvere/liquidi sulla base di ricarica, premere il pulsante presente sull’impugnatura per avviare la procedura di pulizia. Verrà rilasciata dell’acqua che servirà a risciacquare la spazzola principale, con lo sporco che verrà poi aspirato alla massima potenza così da assicurarsi che anche i tubi interni siano ben puliti e lo sporco finisca tutto nell’apposito contenitore.

Durante la pulizia tutte le informazioni utili sono sempre a disposizione grazie al grande schermo LED posto nella parte superiore, coadiuvato dai messaggi vocali. L’anello esterno, col suo colore, segnala il livello di potenza applicata, così da capire subito se sul pavimento è presente sporco particolarmente ostinato.

Sono presenti anche gli indicatori per i due serbatoi, per capire quando è ora di fare il pieno di acqua pulita e svuotare quello dell’acqua sporca, ma anche per capire se qualcosa si è impigliato nella spazzola o è rimasto incastrato nel tubo. E ovviamente è ben visibile la percentuale di batteria residua, così da sapere per quanto sarà ancora possibile pulire.Ogni evento o allarme è accompagnato da messaggi vocali per non dover guardare in continuazione lo schermo.

Ricca la dotazione di serie che oltre all’aspirapolvere include la base di ricarica, una spazzola e un filtro di ricambio, una spazzola per pulire i condotti, supporti per gli accessori e un flacone di soluzione detergente da aggiungere all’acqua per ottenere una migliore igiene.

Grazie alla promozione di lancio potete risparmiare ben 120 euro rispetto al prezzo di listino. In questo modo pagherete Dreame H12 solo 399 euro invece di 519 euro. Ricordiamo che chi ha effettuato la prenotazione riceverà anche uno sconto di ulteriori 20 euro. A seguire il link per l’acquisto su Amazon.

Acquista Dreame H12 su Amazon

Informazione Pubblicitaria