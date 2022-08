Dreame Technology, compagnia realizzata nella ricerca e sviluppo di elettrodomestici intelligenti, pensati soprattutto per semplificare la pulizia della casa, si appresta a lanciare un nuovo prodotto che sarà indubbiamente apprezzato da chi cerca un valido aiuto in casa. Si chiama Dreame H12 ed è in grado di aspirare liquidi e polvere, oltre a lavare il pavimento in un solo passaggio.

Dreame H12, aspirapolvere multifunzione

A differenza di tanti modelli realizzati dalla concorrenza, Dreame H12 è stato progettato per migliorare la pulizia lungo i bordi, da sempre un problema per questa tipologia di prodotti. In questo modo diventa più semplice raggiungere anche le aree poco accessibili e i battiscopa, raccogliendo la polvere e lavando il pavimento in una sola passata.

Dreame H12 è in grado di rilevare lo sporco, regolando di conseguenza la potenza di aspirazione e mostrando le informazioni sull’intuitivo schermo a LED, che consente di conoscere lo stato della pulizia al primo sguardo. E con la capacità di aspirare liquidi e solidi potrete presto dire addio al mocio, rendendo puliti il pavimento alla prima passata. Tutto lo sporco viene raccolto in un apposito contenitore mentre il lavaggio avviene con acqua pulita, da inserire nel serbatoio dedicato.

Rispetto a un mocio, che nella maggior parte dei casi vi obbliga a lavare con acqua più o meno sporca, questo è un grosso passo in avanti dal punto di vista dell’igiene, soprattutto se avete bambino in casa. E se vi cade del sugo, una bibita o del cibo, non sarà necessario raccoglierlo e successivamente lavare il pavimento, basterà qualche passata con Dreame H12 perché tutto torni pulito e splendente.

Al termine della pulizia non dovrete nemmeno preoccuparvi di pulire la spazzola principale e verificare che non ci siano residui all’interno. Basterà riporre il dispositivo sulla base di ricarica, accertarsi che il serbatoio dell’acqua pulita, la cui capacità è di ben 900 ml, sia pieno, e premere il pulsante dedicato alla pulizia automatica. Al termine della procedura sarà sufficiente svuotare il serbatoio dello sporco e risciacquarlo, senza nemmeno sporcarvi le mani.

Il tutto ovviamente senza ingombranti e fastidiosi cavi di alimentazione, grazie alla batteria integrata e ricaricabile da ben 4.000 mAh che permette di pulire casa per oltre mezz’ora. In questo modo potrete pulire abitazioni di grandi dimensioni senza dover ricaricare la batteria troppo spesso. Oltre alle indicazioni mostrate sullo schermo sono presenti anche messaggi vocali che permettono di ottenere indicazioni chiare sullo stato della pulizia, senza dover consultare il manuale.

La spazzola principale si occupa anche di trainare l’aspirapolvere, rendendo ancora più semplice il suo utilizzo, riducendo drasticamente lo sforzo da parte dell’utente. Sulla base di ricarica inoltre è possibile riporre tutti gli accessorio in modo sicuro e ordinato, per averli sempre a disposizione al momento del bisogno.

Presto scopriremo il prezzo di Dreame H12, di cui vi porteremo la recensione completa nel corso dei prossimi giorni. Continuate a seguirci per rimanere aggiornati su questo ottimo dispositivo.

