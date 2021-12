I Ricordi sono una funzione di Google Foto sulla quale Big G sta puntando molto da diverso tempo e adesso, dopo l’annuncio risalente allo scorso mese di ottobre, sono finalmente disponibili per tutti nella versione web del popolare servizio.

Introdotti per la prima volta nel 2019, i Ricordi si presentano come degli highlights delle foto e dei video caricati negli stessi giorni degli anni precedenti. Via via, la funzione di Google Foto è stata potenziata includendo ad esempio le “Foto recenti in evidenza” e tanti strumenti utili per scavare nei ricordi.

Come detto in apertura, i Ricordi sono stati disponibili per molto tempo soltanto sull’applicazione mobile di Google Foto ma, dopo essere stati annunciati nei mesi scorsi, sono stati infine rilasciati anche per la versione del servizio per browser web.

L’interfaccia, come si evince dagli screenshot riportati di seguito, è quella abituale a carosello già vista sull’app e con un clic permette di espandere i contenuti in formato simile alle storie tanto usate sulle piattaforme social. Cliccando sulla freccia in basso, è possibile visualizzare tutti i Ricordi di un determinato gruppo riuniti, così da poter selezionare manualmente quello da visualizzare.

Nelle Impostazioni, inoltre, agli utenti è consentito scegliere i contenuti da visualizzare nei Ricordi, nascondendo persone e animali domestici o le date, selezionando quali Creazioni mostrare e scegliendo quali vedere in primo piano.

Vi piace la funzione Ricordi di Google Foto? La usate spesso? Fatecelo sapere nei commenti e scaricate la versione più recente dell’app per Android dal Google Play Store cliccando sul badge sottostante.

