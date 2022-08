Google Foto è indubbiamente uno tra i servizi più apprezzati nel parco di applicazioni offerti dal colosso di Mountain View il quale, vista la sua importanza, è sempre attento ad affinarne l’esperienza utente anche con piccoli ma utili aggiornamenti.

È il caso del prossimo update in cui l’applicazione vedrà cambiare il nome della sezione “Archivio” in “Nascoste” per rendere ancora più di facile comprensione la sua funzione.

Tale modifica è attualmente in fase di rilascio sia su Android che su iOS ma sembra che sia stata già avvistata da alcuni utenti Apple.

Su Google Foto sbarca la sezione dedicata alle foto nascoste

Una volta aggiornata Google Foto per iOS (Versione 6.1), alla prima apertura l’app ci informerà della novità con un messaggio: “Le foto nascoste continueranno a essere visualizzate negli album e nei risultati di ricerca. Puoi trovare la cartella Nascosta nella sezione Libreria.”

La nuova funzione si arricchisce di una nuova icona: un occhio attraversato da una linea diagonale che sarà possibile visualizzare nelle opzioni delle singole foto attraverso il classico swipe verso l’alto o nella sezione “Raccolta”.

In aggiunta a questa novità e rimanendo nelle opzioni delle singole foto, in virtù di questo aggiornamento l’app sarà in grado di offrire informazioni più dettagliate quali la presenza o meno dell’immagine sul dispositivo con tanto di posizione all’interno della memoria interna e se è stato effettuato o meno il backup.

Attualmente l’aggiornamento non è ancora visibile sui dispositivi Android ma contiamo possa arrivare nelle prossime ore.

