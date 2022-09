TCL lancia la nuova campagna #TCLGreen per presentare il suo impegno ambientale, sociale e aziendale, e lo fa in partnership con Warner Bros. Discovery a Roseto degli Abruzzi (TE). L’azienda cinese svela la sua nuova iniziativa globale, che ha il fine di ispirare l’eccellenza e creare un pianeta più sostenibile per tutti. Noi abbiamo presto parte all’evento di lancio e adesso vi raccontiamo in che cosa consiste.

TCL lancia #TCLGreen e rafforza il suo impegno per l’ambiente

All’evento di lancio della campagna, TCL ha presentato l’innovativa installazione di Kevin Chu, artista, membro del Royal Institute of British Architects e vincitore di diversi premi internazionali (come il Red Dot Design Award, l’A’ Design Award italiano e il German Design Award): si tratta di un’opera d’arte metafisica sostenibile denominata proprio TCLGreen, che vuole raccontare l’impegno ambientale, sociale e aziendale (ESG) del produttore in modo creativo.

L’opera, che si presenta sotto forma di filamenti d’erba digitali, coniuga arte fisica sostenibile, interattiva e del metaverso, utilizzando più di 1000 circuiti elettronici riciclati e scarti forniti dalla stessa TCL. L’installazione integra un sistema di Intelligenza Artificiale in modo che il pubblico possa farne esperienza in tutte le sue forme, anche attraverso l’utilizzo di un visore per la realtà virtuale.

Non è finita qui, perché grazie ai pannelli fotovoltaici forniti da un partner, TCLGreen è in grado di trasformare la luce naturale raccolta di giorno in sorgenti luminose notturne. Al termine della cerimonia di inaugurazione, alla quale ha partecipato anche il sindaco di Roseto degli Abruzzi, Mario Nunges, l’installazione è stata donata al Comune e rimarrà a disposizione del pubblico come ispirazione.

“La campagna #TCLGreen è una pietra miliare significativa nel nostro percorso ESG“, ha dichiarato Tiago Abreu, Head of X-Lab Home Eco presso il Design and Innovation Center di TCL. “Siamo lieti di lavorare con Warner Bros. Discovery, uno dei brand più iconici nel settore media, per ampliarne la risonanza e aiutare a ispirare più persone ad attuare un cambiamento verso uno stile di vita più sostenibile.”

TCL ha integrato il concetto verde in tutti gli aspetti della sua attività, dalla costruzione di fabbriche sostenibili alla fornitura di prodotti green, coinvolgendo fornitori particolarmente attenti all’ambiente per ottimizzare la catena di fornitura. L’azienda ha anche stabilito procedure per la gestione del controllo dell’inquinamento atmosferico e acustico, dei rifiuti solidi e del consumo di risorse energetiche, aderendo a sistemi di gestione dell’energia ISO50001 e ISO14064.

L’impegno passa sia dai prodotti sostenibili e di ultima generazione, come il display Full-HD da 23,8 pollici di TCL (che ha generato una riduzione del consumo energetico del 45% rispetto ai prodotti concorrenti), sia dalle soluzioni innovative come l’installazione di pannelli fotovoltaici e sistemi di riciclaggio dell’acqua. TCL Technology ha ridotto il proprio consumo energetico di più di 2,7 miliardi di kWh e ha risparmiato in tutto 45,33 milioni di metri cubi di acqua nel corso del 2021. Durante lo stesso anno, il produttore ha istituito una nuova filiera sostenibile, attraverso l’uso di un modello finanziario che integra la contabilità del carbonio e incentiva minori emissioni, e continua a ottimizzare la sua catena industriale sostenibile in tutti i settori, dall’approvvigionamento alla logistica, dallo stoccaggio al reparto finance.

TCL supporta in Europa il programma Eco Rating, un sistema di valutazione ecologica che copre i requisiti, le aspettative e le normative delle aziende, dall’approvvigionamento dei materiali grezzi e di imballaggio, alla produzione e alla riciclabilità degli stessi. A partire dal 2019, l’azienda ha collaborato negli Stati Uniti con l’EPA, le agenzie statali e le comunità locali per promuovere programmi di smaltimento e istruzione: il TCL Take-Back Tour, ad esempio, consiste in una serie di eventi di raccolta differenziata drive-through, che offre soluzioni di smaltimento gratuito per i rifiuti elettronici nelle aree meno servite. Quest’ultimo programma ha avuto un grande successo durante la pandemia e ha fatto guadagnare all’azienda, nel 2021, il primo posto agli Special Sustainability Leadership Award presentati da EPA.

Solo nel Nord America, TCL ricicla quasi 14 milioni di kg di elettronica all’anno: l’equivalente di un televisore ogni 10 secondi. L’azienda mira ad abbracciare un percorso di sviluppo totalmente sostenibile e a rafforzare ulteriormente il suo impegno per creare un futuro più green per tutti.