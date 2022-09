Dopo l’evento Apple di ieri sera le varie community di appassionati hanno iniziato a scatenarsi, i fanboy della mela sono entusiasti per tutte le mirabolanti novità (introvabili su qualsiasi altro dispositivo al mondo) che il signor Cook ha concesso loro, se disposti a spendere per un nuovo iPhone; di contro gli utenti fedeli ad Android hanno iniziato a sottolineare sia tutte le feature già esistenti, sia le scelte effettuate dall’azienda con tono sarcastico e puntiglioso.

Ma come ben sappiamo non sono solo gli utenti a destreggiarsi in queste pratiche, le stesse aziende infatti non sono nuove a sfottò e prese in giro reciproche e oggi vi diamo un assaggio delle ultime disponibili.

Samsung esalta l’attrattiva del nuovo Galaxy Z Flip 4 sugli utenti iPhone

Cominciamo con Samsung, principale concorrente sul mercato per il colosso di Cupertino che questa volta ha deciso di “andare per il sottile”, se infatti nel video rilasciato qualche giorno fa l’azienda si concentrava sulle funzionalità assenti in un iPhone, ora Samsung ha fatto un passettino in più. Il nuovo video di cui potete prendere visione qui sotto, oltre a richiedere un lavoro maggiore considerando le riprese, pone l’accento su un aspetto che solitamente da forza ad Apple, ovvero l’attrattiva che i suoi prodotti provocano negli utenti, ribaltando però la situazione e piegando (è proprio il caso di dirlo) la volontà della protagonista.

La povera protagonista del video, dopo aver visto uno Z Flip 4 nelle mani di un’amica inizia a vedere piegature ovunque e nonostante ammetta caldamente alla psichiatra come a lei piaccia acquistare sempre lo stesso telefono (i love buying the same phone over and over again), alla fine in preda alla disperazione tenta di piegare il proprio iPhone ma, non riuscendovi, lo utilizza per acquistare il pieghevole di Samsung.

ZTE vuole vincere facile e prende di mira “il pillolone”

Diversa invece la strategia di ZTE che punta si ad esaltare le caratteristiche del suo ultimo smartphone di punta, Axon 40 Ultra, ma con meno astuzia rispetto al colosso coreano; l’azienda cinese infatti si limita a far notare come il proprio dispositivo non abbia bisogno di alcunché in mezzo al display, a differenza dei nuovi iPhone con notch e Dynamic Island. Potete visualizzare il video seguendo questo link, direttamente sul social network cinese weibo.

L’aspetto che ZTE non prende in considerazione è che, purtroppo, non ci vorrà molto prima che i vari produttori implementino qualcosa di simile alla Dynamic Island di Apple, solo perché lo ha fatto Apple; vedremo probabilmente a breve molte funzioni analoghe su diversi smartphone Android, dove il piccolo foro della fotocamera in un angolo si espanderà a dismisura per far felice l’utente di turno.

