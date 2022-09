Samsung e Apple sono storicamente in concorrenza, tuttavia i due colossi sono in affari tra loro poiché l’azienda sudcoreana fornisce i display all’azienda di Cupertino.

Nonostante i reciproci scambi di favori, Samsung ha realizzato un nuovo spot che senza peli sulla lingua afferma che l’imminente nuova gamma iPhone 14 non è innovativa quanto i più recenti smartphone Galaxy S22 Ultra e Galaxy Z Flip4.

Lo spot intitolato “Buckle Up” evidenzia come Samsung Galaxy S22 abbia una fotocamera da 108 MP, suggerendo che l’iPhone 14 potrebbe utilizzare un sensore a risoluzione inferiore che non sarà capace di fotografare la luna con la stessa qualità.

La nuova pubblicità afferma inoltre che altre caratteristiche innovative presenti negli ultimi smartphone Samsung Galaxy di punta non arriveranno presto su un iPhone.

Secondo le numerose voci di corridoio la prossima gamma iPhone 14 dovrebbe rappresentare un aggiornamento meno importante rispetto agli ultimi anni.

Quasi sicuramente Apple presenterà l’iPhone 14 all’evento del 7 settembre insieme a diverse novità per la gamma Apple Watch. Apple dovrebbe presentare il nuovo Apple Watch Series 8 che potrebbe integrare anche un modello Pro destinato a diventare il nuovo top di gamma. In arrivo potrebbe esserci anche un aggiornamento hardware per Apple Watch SE.

