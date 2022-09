Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra seguono a breve distanza i flagship 2021 del produttore e i Google Pixel, aggiornandosi in Italia con le patch di sicurezza di settembre 2022 e qualche altra piccola novità. Scopriamo quali cambiamenti sono in arrivo.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra

A poche ore di distanza dalla serie Galaxy S21, da Galaxy S20 FE 5G, Galaxy Note 20, Note 20 Ultra e Galaxy A52s 5G, si aggiornano con le patch di sicurezza di settembre 2022 anche Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra. I firmware in distribuzione anche in Italia sono i S90*BXXS2AVHD (per i primi due) e il S908BXXU2AVI3 per Galaxy S22 Ultra.

Come abbiamo visto, l’update di settembre del produttore sud-coreano va a risolvere più di 20 vulnerabilità: sono stati corretti i problemi inerenti al driver MTP, gli errori di accesso alla memoria in varie funzioni, il controllo dell’accesso improprio, i problemi relativi ai privilegi di SystemUI, problemi in Photo Editor, un bug che avrebbe potuto consentire a un malintenzionato di avviare chiamate di emergenza da remoto e non solo. Tra le diverse vulnerabilità citate da Samsung, questa volta nessuna viene contrassegnata come di livello critico.

Come sempre, in compagnia delle patch più recenti, viene migliorata anche la stabilità complessiva del sistema. Il peso dell’aggiornamento è di circa 220 MB e non sembrano essere state introdotte ulteriori novità. Per quelle bisognerà attendere il passaggio ad Android 13 e alla One UI 5.0, attualmente in fase beta in alcuni Paesi e in arrivo in versione stabile nei prossimi mesi.

Come aggiornare Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra

L’aggiornamento per Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra è già in distribuzione in Italia via OTA a partire dai modelli no brand (potrebbe volerci qualche ora o giorno in più di attesa per quelli brandizzati). Per installare l’aggiornamento non dovete fare altro che recarvi nelle impostazioni di sistema attraverso il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa” e seguire le indicazioni. In caso di esito negativo potete riprovare dopo qualche ora.

grazie a Mattia B. per la segnalazione e lo screenshot

