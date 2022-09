Samsung è nota per l’ottimo supporto software che fornisce ai suoi smartphone, nettamente migliore di quello offerto dalla maggior parte dei produttori cinesi.

Il colosso sudcoreano fornisce fino a quatto anni di aggiornamenti del sistema operativo per molti dei suoi dispositivi e tra non molto anche gli altri produttori potrebbero essere obbligati a fare altrettanto in Europa.

L’UE potrebbe obbligare i produttori a offrire un supporto software come quello di Samsung

Una nuova proposta dei legislatori dell’UE sta prendendo in considerazione la possibilità che gli smartphone venduti nei paesi europei dovranno ricevere almeno 3 anni di aggiornamenti del sistema operativo e 5 anni di aggiornamenti di sicurezza.

I legislatori vorrebbero inoltre che i produttori supportassero i loro dispositivi fornendo parti di ricambio per almeno cinque anni.

Se l’idea diventasse realtà, da un lato Samsung sarebbe avvantaggiata su questo fronte, visto che avrebbe poche difficoltà ad adeguarsi, soprattutto rispetto ai produttori cinesi che non dispongono delle risorse per seguire le nuove normative.

D’altro canto il colosso sudcoreano potrebbe perdere quel vantaggio sul supporto software che impreziosisce i suoi dispositivi, se tutti gli altri produttori iniziassero ad adeguarsi alle nuove direttive europee.

Tuttavia Samsung potrebbe estendere ulteriormente il supporto software per mantenere il vantaggio e in generale i consumatori europei avrebbero ancora più benefici nel lungo termine.

Se queste proposte dell’UE dovessero entrare in vigore, sarà necessario almeno un anno prima che vengano adottate dai vari produttori.

