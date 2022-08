Una delle principali novità dell’estate per il settore Android e, più in generale, il mondo tech è, senza dubbio, il nuovo Samsung Galaxy Z Fold 4. La nuova generazione del pieghevole di casa Samsung è, di fatto, uno dei punti di riferimento della gamma Galaxy oltre che dell’intero settore degli smartphone con display pieghevoli. Lo smartphone è stato accolto in modo positivo dalla critica che sta premiando il lavoro svolto da Samsung.

Per avere un’idea più precisa e completa sulle potenzialità dello smartphone, però, è necessario valutarne la resistenza, in particolare per quanto riguarda il display pieghevole. Per questo, la recensione del Samsung Galaxy Z Fold 4 di JerryRigEverything è un appuntamento fondamentale per avere un’idea sulle capacità del device. Ecco i dettagli completi sul test:

Il nuovo Samsung Galaxy Z Fold 4 è stato messo alla prova dal Durability Test di JerryRigEverything

Il canale YouTube JerryRigEverything ha appena pubblicato il test del nuovo Samsung Galaxy Z Fold 4. Il nuovo pieghevole di casa Samsung è appena arrivato sul mercato. Si tratta di un aggiornamento della precedente generazione che non rivoluziona il progetto ma va ad ottimizzarne diversi elementi, rendendolo, a detta di Samsung, ancora più resistente.

Sulla questione, il Durability Test di JerryRigEverything ci offre l’occasione di avere un’idea più precisa sulle capacità di resistenza dello smartphone. Il nuovo pieghevole di Samsung resiste in modo più che soddisfacente ai vari test realizzati dallo youtuber Zack che, come sempre, analizza punto per punto la scocca dello smartphone e la sua resistenza. Per saperne di più vi lasciamo il video qui di seguito:

Il nuovo Samsung Galaxy Z Fold 4 è appena arrivato sul mercato, dopo un breve periodo di preordini iniziato subito dopo la presentazione ufficiale. Lo smartphone è acquistabile direttamente su Amazon (anche in 12 rate senza interesse per gli account abilitati a questo tipo di pagamento che non richiede garanzie a differenza di un finanziamento). Per sapere come va il nuovo pieghevole di Samsung, inoltre, potete dare un’occhiata al video qui di sotto:

