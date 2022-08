Disponibile sul mercato italiano da circa un mese, il Google Pixel 6a è sicuramente una delle novità più interessanti di quest’estate per il mercato Android. La combinazione tra dimensioni compatte e ottime performance (anche dal punto di vista fotografico) è un eccellente biglietto da visita per il nuovo “entry level” della gamma di smartphone di Google.

Non bisogna valutare, però, la qualità costruttiva e, soprattutto, la resistenza del dispositivo in varie situazioni. Per avere un’idea più chiara in merito alle capacità del nuovo smartphone di Google è possibile dare un’occhiata all’immancabile test del canale YouTube JerryRigEverything. Ecco come si è comportato il Google Pixel 6a:

Google Pixel 6a: promosso nel test di resistenza di JerryRigEverything

Dopo l’ottimo risultato dal Google Pixel 6 Pro, il canale YouTube JerryRigEverything ha messo alla prova il Google Pixel 6a. Lo smartphone di casa Google, disponibile in Italia dallo scorso mese di luglio, è finito sotto la lente di ingrandimento e sotto i vari attrezzi dello YouTuber Zack che, puntuale come sempre, ha verificato la capacità di resistenza del dispositivo, considerando tutte le parti esterne della scocca.

Il giudizio del test di JerryRigEverything è positivo. Il Google Pixel 6a si è comportato bene ai vari test, mostrando anche una notevole resistenza contro i piegamenti della scocca. Per approfondire i risultati del test vi rimandiamo al video che potete guardare qui di sotto.

Ricordiamo che lo smartphone presenta una parte frontale in vetro ed una back cover in plastica. Il frame laterale del dispositivo è, invece, realizzato in allumino. Il vetro torna protagonista anche nel modulo delle fotocamere. I tre materiali presentano caratteristiche differenti che vanno ad influenzare la resistenza complessiva dello smartphone. Ecco il video di JerryRigEverything dedicato al nuovo Google Pixel 6a.

Il Pixel 6a, quindi, si comporta egregiamente nel test di resistenza mostrato nel video qui di sopra. Google ha fatto un buon lavoro trovando l’equilibrio giusto tra una scocca solida e di ottima qualità e l’alternanza di vari materiali. Ricordiamo che lo smartphone può essere acquistato direttamente su Amazon, caratterizzandosi come una delle migliori scelte per chi cerca un dispositivo compatto e in grado di offrire buone prestazioni.

Per scoprire come va il Google Pixel 6a, inoltre, potete dare un’occhiata alla recensione che trovate di seguito: