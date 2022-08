Samsung è uno dei produttori più attenti al comparto fotografico e i suoi smartphone solitamente sono in grado di garantire agli utenti prestazioni decisamente superiori alla media.

La serie Samsung Galaxy S22 ovviamente non fa eccezione anche se non mancano degli utenti che desiderano ancora di più e pare che il colosso coreano abbia deciso di accontentarli: nelle scorse ore, infatti, il produttore ha annunciato di avere in programma per i prossimi mesi il rilascio di un aggiornamento software che andrà a migliorare il comparto fotografico di tali device.

Le novità fotografiche in arrivo per Samsung Galaxy S22

Tra le novità che il team di Samsung ha deciso di implementare vi è la possibilità di realizzare video hyperlapse con il teleobiettivo (con zoom 3x) mentre sarebbe in sviluppo anche una modalità Astro Hyperlapse, destinata a fare felici gli appassionati dei cieli notturni.

Nei programmi del team di Samsung vi è anche il miglioramento della fotocamera come scanner di codici QR, soluzione sempre più usata in tante situazioni della vita di tutti i giorni: il processo diverrà non solo più preciso ma anche più semplice da utilizzare e più veloce.

Tra le altre novità segnalate dagli sviluppatori di Samsung e in arrivo per i possessori di Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra vi sono il miglioramento della gestione della memoria e del supporto AI, il miglioramento della qualità degli scatti in HDR e il miglioramento della stabilizzazione.

Samsung ci tiene a precisare che a giugno ha già apportato miglioramenti alla nitidezza e al contrasto della fotocamera primaria e tali miglioramenti verranno implementati anche per il sensore ultra grandangolare e il teleobiettivo.

Gli sviluppatori, infine, stanno lavorando per migliorare i risultati in condizioni di luce molto bassa.

Restiamo in attesa di informazioni da Samsung per scoprire quando tali novità saranno implementate negli smartphone della serie Samsung Galaxy S22.