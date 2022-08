Sono passati tre mesi dall’annuncio del programma beta della One UI Watch 4.5 per la serie Samsung Galaxy Watch4 e più di due dal rilascio della prima build, nel frattempo lo sviluppo è proseguito una build dopo l’altra e adesso per i due ottimi smartwatch di Samsung è arrivato il momento di accogliere la sesta One UI Watch 4.5 Beta.

Samsung Galaxy Watch4: le novità della sesta One UI Watch 4.5 Beta

Samsung Galaxy Watch4 e Samsung Galaxy Watch4 Classic (a questo link trovate la nostra recensione) hanno da poco ceduto il posto ai nuovi Galaxy Watch5, ma rimangono dei prodotti di prima fascia e il trattamento che ricevono in termini di supporto software lo dimostra chiaramente.

Come si diceva in apertura, adesso per la serie Samsung Galaxy Watch4 è disponibile la sesta build della versione 4.5 Beta della One UI (Watch) e più precisamente, si tratta della versione firmware che termina per ZHV2.

Il nuovo aggiornamento in discorso porta con sé una lunga lista di fix di bug per tutte le versioni degli smartwatch, tanto Bluetooth quanto LTE. Il primo fix attiene ad un bug relativo alla scomparsa del testo inserito facendo uso del suggeritore automatico del testo. Un altro fix riguarda il problema del reset in cui diversi utenti si erano imbattuti nella modalità Watch Only durante lo svolgimento di attività fisica. In aggiunta a questo, con il nuovo update, la serie Galaxy Watch4 guadagna la capacità di disattivare in maniera automatica la modalità di risparmio energetico nel momento in cui la batteria venga ricaricata fino al 15% o un percentuale maggiore. Un ulteriore fix riguarda la precedentemente segnalata incapacità del modello LTE di Galaxy Watch4 di ricevere messaggi relativi a disastri/emergenze da oltre 255 byte; il wearable non era neppure in grado di chiamare il 911 laddove un utente T-Mobile fosse in roaming su rete AT&T negli USA. Infine, il produttore sudcoreano ha provveduto ad aggiornare l’applicazione Flashlight (Torcia) presente sugli smartwatch.

Come aggiornare la serie Samsung Galaxy Watch4

Quello appena descritto è un software beta e il roll out raggiungerà gradualmente tutti i possessori di Samsung Galaxy Watch 4 e Watch4 Classic registrati al programma Beta attraverso l’applicazione Samsung Members (qui sul Play Store).

Visto che parliamo della sesta build beta e di un aggiornamento che non contiene novità vere e proprie se non fix di vari bug, è alquanto probabile che il rilascio della versione stabile della One UI Watch 4.5 con base Wear OS 3.5 non sia poi molto lontano per i Samsung Galaxy Watch4, che in questo modo si metterebbero in pari coi propri successori.

