Torniamo a parlarvi di Google Maps, uno dei servizi di Google più apprezzati nonché una della applicazioni dedicate alla navigazione più utilizzate dagli utenti; Big G è solito implementare nuove funzioni all’interno dell’applicazione in questione, le ultime che vi abbiamo riportato in ordine di tempo sono, a titolo di esempio, il supporto per la navigazione senza smartphone su Wear OS e le novità introdotte per semplificare le vacanze degli utenti. Oggi invece vi parliamo di uno strano bug che affligge alcuni utenti.

L’interfaccia utente di Google Maps non reagisce più come dovrebbe per alcuni utenti

Sembra che alcuni utenti stiano riscontrando uno strano e fastidioso bug con l’interfaccia di Google Maps, almeno questo è quanto si apprende da una segnalazione postata su Reddit e dal riscontro di alcuni utenti sullo stesso forum.

Solitamente quando si clicca un punto qualsiasi della mappa i menù posizionati in alto e in basso scompaiono, per lasciare spazio alla visualizzazione a schermo intero, ma sembra che ciò non accada per alcuni utenti: stando alle segnalazioni infatti sembra che per alcuni, quando si clicca un punto vuoto della mappa, su questo venga posto un contrassegno (il classico segno rosso di Maps), cosa che di norma dovrebbe accadere solo con una pressione prolungata su un punto della mappa.

Al momento non ci sono molte informazioni, non si conoscono i dispositivi sui quali è presente il bug, come non si conosce la versione di Android o la versione di Google Maps presumibilmente afflitta dalla problematica. Noi abbiamo provato su diversi dispositivi e diverse versioni di Android (9, 10 e 12), senza però incorrere in quanto riportato dall’utente della segnalazione; non è chiaro dunque quanto possa realmente essere diffuso il bug in questione. Non mancheremo di tenervi aggiornati qualora ci fossero nuovi sviluppi o informazioni.

