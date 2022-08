Samsung ha due nuovi smartphone con connettività 5G prossimi a debuttare sul mercato, vale a dire Samsung Galaxy A13 5G e Samsung Galaxy A23 5G, e ne ha appena confermato ufficialmente la data di lancio e i prezzi di listino, sebbene non ancora in euro.

Samsung Galaxy A13 5G: prezzo di listino e disponibilità

Annunciato ufficialmente all’inizio del mese di dicembre dello scorso anno, Samsung Galaxy A13 5G si candida a diventare il modello 5G più economico della lineup del brand sudcoreano, che adesso ha provveduto a confermarne la disponibilità sul mercato e i prezzi di listino. Si badi bene che queste informazioni sono riferite al mercato taiwanese, ma fanno ben sperare per l’arrivo di dettagli analoghi per l’Europa.

Samsung Galaxy A13 5G sarà ufficialmente disponibile a Taiwan a partire dal 1 settembre 2022. Il modello base con 4 GB + 64 GB avrà un prezzo di listino di 6.990 NTD, circa 233 euro al cambio attuale, mentre per quello 4 GB + 128 GB occorreranno 7.990 NTD, ovvero circa 267 euro. Tre i colori disponibili: Black, Blue e White.

Per quanto riguarda la dotazione tecnica, Samsung Galaxy A13 5G dispone di uno schermo LCD da 6,5 pollici con refresh a 90 Hz ma con una risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel), con un notch a goccia per alloggiare la fotocamera frontale; di un SoC MediaTek Dimensity 700, con CPU octa core affiancato dai tagli di memoria anzidetti (la memoria interna è espandibile fino a 1 TB). La fotocamera posteriore è tripla, con un sensore principale da 50 megapixel (f/1,8) e due sensori da 2 megapixel (f/2,4) per macro e profondità; la fotocamera anteriore è singola è fa uso di un sensore da 5 megapixel (f/2,0). La batteria da 5.000 mAh — la ricarica rapida si ferma a 15 W —, abbinata ad un SoC non esattamente spinto, dovrebbe assicurare un’autonomia notevole. Non parliamo di un dispositivo compatto, le sue misure sono infatti di 164,5 x 76,5 x 8,8 mm; sul fronte della connettività, si segnalano 5G Sub 6, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, GPS, NFC per i pagamenti con Samsung Pay, USB-C e ingresso audio da 3,5 mm. Quanto al software, c’è Android 12 con la One UI 4.1.

Samsung Galaxy A23 5G: prezzo di listino e disponibilità

Prima ancora di ufficializzare le informazioni su prezzi e disponibilità di Galaxy A13 5G, il produttore ha fornito gli stessi dettagli sul conto di un altro smartphone 5G economico: Samsung Galaxy A23 5G.

Anche in questo caso si parla di Taiwan, ma ciò fan ben sperare per il Vecchio Continente. Samsung Galaxy A23 5G sarà proposto nelle tre colorazioni Peach, Blue e Black, con un prezzo di listino di 8.990 NTD (circa 299,97 euro) per il taglio 4 GB + 64 GB e 9.990 NTD (circa 333 euro) per quello 6 GB + 128 GB. Per quanto riguarda l’apertura delle vendite, si parla del 16 settembre 2022.

Samsung Galaxy A23 5G offre un display da 6,6 pollici con notch a goccia, risoluzione Full HD+ e pannello PLS LCD con refresh rate a 90 Hz, protetto da un vetro Gorilla Glass 5. I tagli di memoria sono quelli sopra riportati e lo storage è espandibile fino a 1 TB; le prestazioni sono affidate al SoC Qualcomm Snapdragon 695. Quattro le fotocamere posteriori, con un sensore principale da 50 megapixel con apertura f/1,8 e OIS, un sensore ultra-grandangolare da 5 megapixel con apertura f/2,2 e i soliti due sensori da 2 megapixel, uno per le macro e uno per la profondità di campo. La fotocamera anteriore è da 8 megapixel. Sul piano della connettività, si riportano WiFi ac, Bluetooth 5.1, USB-C, 5G, 4G VoLTE, ingresso jack audio da 3,5 mm, GPS; la scheda tecnica non menziona il chip NFC, la cui mancanza sarebbe una lacuna non trascurabile. Lo smartphone presenta dimensioni pari a 165,4 x 76,9 x 8,4 mm e un peso di 197 g; completano il quadro una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 25 W, il sensore di impronte laterale e Android 12 con One UI 4.1.

Quale di questi due smartphone siete più curiosi di vedere in Italia? Ditecelo nei commenti.

