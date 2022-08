Dopo il rilascio da parte di Google di Android 13 stabile per gli smartphone Pixel compatibili, il produttore cinese Xiaomi non perde tempo e rilascia una versione Beta della MIUI 13 basata su Android 13 Beta 3.

Attraverso un post su Twitter l’azienda ha annunciato la disponibilità di Android 13 Beta per gli smartphone Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro con ROM globale, il post ha lo scopo di reclutare beta tester per il software in questione: i primi 200 utenti (per ogni modello) che riusciranno ad iscriversi avranno la possibilità di installare e provare l’aggiornamento sul proprio dispositivo.

Qualora foste interessati vi basta seguire le istruzioni riportate al seguente link. Per entrambi i modelli l’aggiornamento ha un peso di 4,23 GB e riporta la versione 13.0.4.0 TLCMIXM per Xiaomi 12, mentre per Xiaomi 12 Pro si tratta della versione MIUI 13.0.4.0 TLBMIXM; oltre alla MIUI 13 Beta basata su Android 13 l’aggiornamento include anche le più recenti patch di sicurezza.

🔊Exciting news! MIUI Beta for #Android13 is available now.🥳#Xiaomi12 and #Xiaomi12Pro users who are interested can apply to join the first wave through this link now!

👉Link: https://t.co/bWXQMOGntq

*Please note that Xiaomi Community is not accessible in India. pic.twitter.com/qbvZE177US

— MIUI (@miuirom) August 15, 2022