Xiaomi ha pensato bene di scaldare ulteriormente questo rovente pomeriggio agostano con una sfilza di nuovi prodotti: accanto al nuovo pieghevole Xiaomi MIX Fold 2 e al nuovo smartphone di punta a marchio Redmi, è stato annunciato anche il tablet Xiaomi Pad 5 Pro 12.4, che riprende alcune caratteristiche del modello di punta dello scorso anno ma le inserisce in un dispositivo cresciuto tanto per diagonale del display quanto per capacità della batteria.

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4: caratteristiche tecniche

Più che per essere un mostro di potenza, il nuovo tablet di casa Xiaomi sembra pensato per la fruizione di contenuti multimediali su un display più ampio e senza darsi troppe noie per la durata della batteria. Intendiamoci, la potenza per un utilizzo più produttivo comunque non manca, visto che le prestazioni sono affidate al tuttora valido Qualcomm Snapdragon 870, lo stesso SoC visto sullo Xiaomi Pad 5 Pro del 2021.

Rispetto al modello dello scorso anno, gli upgrade del nuovo Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 riguardano prima di tutto il display, che è cresciuto rispetto agli 11 pollici del modello precedente ed è ora da 12,4 pollici (ancora lontano, quindi, dal mostruoso Samsung Galaxy Tab S8 Ultra); si tratta di un pannello LCD IPS con risoluzione 2,5K (2.560 x 1.600 pixel) e frequenza di aggiornamento di 120 Hz che, tra le altre cose, raggiunge una luminosità massima di 500 nit, un contrasto di 1.500:1 e supporta la gamma colore P3 e HDR10, non mancando neppure della certificazione Dolby Vision.

Ad un display più grande non poteva non accompagnarsi una batteria maggiorata: Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 mette sul piatto 10.000 mAh, che, grazie alla ricarica rapida fino a 67 W, promette di ricaricare completamente in appena 68 minuti.

Al già menzionato SoC Qualcomm Snapdragon 870 si affiancano 6/8/12 GB di RAM di tipo LPDDR5 e 128/256/512 GB di memoria interna di tipo UFS 3.1 senza possibilità di espansione.

Il comparto fotografico del tablet comprende una singola fotocamera anteriore da 20 megapixel — posta sul lato lungo, segno che il tablet è pensato per un prevalente utilizzo in modalità landscape —, che tornerà utile per selfie e videochiamate, e una tripla fotocamera posteriore con una principale da 50 megapixel e due (inutili) unità da 2 megapixel per informazioni di profondità.

Quanto al software, il dispositivo arriva sul mercato con a bordo la MIUI Pad 13 (MIUI 13) con base Android 12 e presenta alcune ottimizzazioni per gli schermi di grandi dimensioni, come le app utilizzabili in finestra.

Design, produttività e multimedialità

Un breve discorso a parte va fatto per il design di Xiaomi Pad 5 Pro 12.4, che conserva il pregio del modello precedente, vale a dire le cornici di identico spessore attorno ai quattro lati del display, e lo unisce alle linee della serie Xiaomi 12, riconoscibili soprattutto nella disposizione del modulo fotografico posteriore.

Per il resto, Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 è un tablet costruito con un’elegante scocca unibody in metallo con le linee delle antenne sapientemente nascoste, presenta uno spessore di soli 6,66 mm, un peso di 620 grammi e viene proposto nelle tre colorazioni Nero, Argento e Verde.

Gli utenti che lo useranno per gustarsi contenuti multimediali apprezzeranno i quattro speaker stereo curati da Harman Kardon con supporto Dolby Atmos e certificazione Hi-Res; sono presenti anche due microfoni.

Per quanto riguarda l’aspetto della produttività, sono da segnalare il supporto al pennino e alla tastiera esterna e la porta USB-C 3.2 Gen 1 con uscita video, che consente di collegare il tablet ad un monitor esterno e di utilizzarlo come schermo secondario; in sede di presentazione, il produttore cinese ha mostrato anche un accessorio per il mirroring wireless dello schermo.

Prezzi di listino e disponibilità di Xiaomi Pad 5 Pro 12.4

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 verrà venduto sul mercato cinese ai seguenti prezzi:

6 GB + 128 GB a 2.799 CNY (circa 402 euro )

) 8 GB + 256 GB a 3.299 CNY (circa 474 euro )

) 12 GB + 512 GB a 3.999 CNY (circa 574 euro).

Il produttore non ha comunicato informazioni in merito alla possibilità di vedere Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 su altri mercati, né sulle eventuali tempistiche o prezzi di listino.

