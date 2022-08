Google sta lavorando per riportare le informazioni per i pendolari nel Widget At a Glance sugli smartphone Google Pixel. Questa funzionalità è stata rimossa con l’avvento della pandemia, ma ora il colosso di Mountain View la sta reintroducendo come impostazione a sé stante.

Aprendo le impostazioni di Google Assistant sui dispositivi Google Pixel, una nuova opzione dedicata al pendolarismo è stata individuata da 9To5Google nelle opzioni del Widget At a Glance.

Il Widget At a Glance torna a mostrare le informazioni per i pendolari

Questa funzione mostra le informazioni sul traffico e il tempo di viaggio in base agli indirizzi di casa e di lavoro impostati e quindi potrebbe suggerire quali mezzi pubblici prendere e quanto tempo potrebbe essere necessario per arrivare a destinazione, con la possibilità di aprire Google Maps con un tocco sul widget.

L’opzione per il pendolarismo ora è una voce separata da “È ora di partire” che si basa sugli eventi di Google Calendar, mentre in precedenza le due opzioni erano disponibili in un’unica voce, prima che l’opzione per i pendolari venisse rimossa nel 2021.

Molti utenti hanno segnalato che la funzionalità è sparita dopo un anno di lavoro in regime di smart working, ma separando le due opzioni Google probabilmente vuole rendere indipendenti le funzionalità per renderle più flessibili.

La funzionalità dedicata ai pendolari è stata individuata su alcuni smartphone della gamma Google Pixel che eseguono Android 12 o Android 13, tuttavia la disponibilità sembra ancora piuttosto limitata.

Potrebbe interessarti: Ecco come Google Wallet vi farà perdere meno tempo in aeroporto