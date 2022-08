L’attesa per il Samsung Galaxy Unpacked 2022 sta per giungere al termine e, sebbene tra i nuovi arrivi ci saranno anche gli smartwatch della serie Samsung Galaxy Watch5, ciò non priva di appeal la gamma attuale, anzi in questo momento gli ottimi Samsung Galaxy Watch4 e Samsung Galaxy Watch4 Classic si trovano in offerta su Amazon ai prezzi più bassi mai raggiunti sulla piattaforma.

Offerte Amazon per Samsung Galaxy Watch4: varianti e prezzi

Partiamo con il dire che tutte le varianti di Samsung Galaxy Watch4 e Samsung Galaxy Watch4 Classic di seguito elencate sono vendute e spedite da Amazon, con tutto quello che ne deriva in termini di assistenza post-vendita e di spedizione Prime — con consegne già da domani — senza costi aggiuntivi per i clienti Prime; inoltre, a rendere le offerte ancora più interessanti sono i prezzi praticati, mai così bassi per i Galaxy Watch4 venduti e spediti da Amazon, soprattutto con riguardo ad alcune versioni.

Procedendo con ordine, Samsung Galaxy Watch4 si trova al minimo storico nella versione 44 mm con connettività Bluetooth, che viene proposta a soli 169,90 euro (contro i 299 euro del listino ufficiale); la più economica variante 40 mm costa soli 149,99 euro. Ecco le versioni disponibili coi rispettivi prezzi:

Altro minimo storico per Samsung Galaxy Watch4 Classic, che nella variante 46 mm con la sola connettività Bluetooth è disponibile al prezzo di 219,90 euro, contro i 399 euro del listino ufficiale. Ecco le versioni disponibili coi rispettivi prezzi:

Insomma, dei prezzi decisamente molto allettanti per portarsi a casa i migliori smartwatch con Wear OS attualmente disponibili sul mercato.

