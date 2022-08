Rispetto alle versioni precedenti, Google ha rilasciato l’anteprima iniziale per sviluppatori di Android 13 molto prima quest’anno, suggerendo che anche il rilascio pubblico della nuova versione Android sarebbe avvenuto prima del solito.

Alcuni addetti del settore si aspettavano che Google potesse lanciare la versione pubblica di Android 13 ad agosto, ma attualmente sembra improbabile.

Samsung potrebbe rinviare il lancio di One UI 5.0 per colpa di Google

Google ha pubblicato il bollettino sulla sicurezza di Android 13 per questo mese e le note di rilascio suggeriscono che la nuova versione Android verrà lanciata con la patch di sicurezza di settembre 2022.

Questo potrebbe portare Samsung a rinviare il rilascio della sua interfaccia Android One UI 5.0 basata su Android 13.

Al momento non è ancora chiaro quando Samsung prevede di lanciare la beta di One UI 5.0, tuttavia potrebbe accadere presto, poiché recentemente l’azienda ha aggiornato il launcher dei propri smartphone in vista della nuova One UI.

In precedenza era previsto che One UI 5.0 sarebbe stata rilasciata entro ottobre, ma ora appare più ragionevole aspettarsi che i dispositivi Galaxy idonei per Android 13 riceveranno l’aggiornamento entro novembre di quest’anno.

Samsung si sta preparando per l’evento Unpacked del 10 agosto nel corso del quale svelerà i suoi prossimi smartphone pieghevoli.

Leggi anche: Samsung lancia l’aggiornamento di agosto per molti dei suoi smartphone