Samsung sta vivendo un periodo di grande fervore per quanto concerne il software: da una parte la One UI 5.0, basata su Android 13, che in queste settimane ha fatto parlare di sé per via di alcune immagini leak che ne mostrano schermate principali e menu; dall’altra la nuova One UI Watch 4.5 che punta ad affinare l’esperienza utente sugli smartwatch Samsung.

In tutto questo anche i singoli componenti dell’interfaccia utente del colosso sudcoreano continuano ad aggiornarsi, prima fra queste il launcher stesso della One UI: One UI Home. Da non confondere con un’applicazione dedicata alla domotica, perché per quello, nell’ecosistema Samsung, c’è SmartThings.

Samsung aggiorna One UI Home ma non ne svela il changelog

Grazie a questo aggiornamento, One UI Home giunge alla versione 13.1.09.3 di cui purtroppo Samsung non ha condiviso un changelog dunque le informazioni a riguardo sono a dir poco scarne.

Quello che sappiamo è che l’aggiornamento è attualmente in fase di rilascio anche se la disponibilità potrebbe variare in base alla versione di One UI presente sul proprio dispositivo.

Sarà interessante osservare quale versione della One UI Home corrisponderà a quella relativa alla One UI 5.0 e come si evolverà il launcher dei dispositivi del produttore asiatico con l’avvento di Android 13.

Qualora aveste uno smartphone Samsung e voleste controllare se avete ricevuto l’aggiornamento vi basterà cliccare sul badge sottostante per essere rimandati alla relativa pagina sul Play Store.

