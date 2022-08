Il supporto software è uno degli storici vantaggi degli smartphone di Google — i Nexus prima e i Pixel ora — e, mentre in termini di durata ci sono OEM che raggiungono e addirittura superano Big G, chi acquista uno smartphone Made by Google lo fa anche perché sa di poter provare per primo le nuove versioni di Android e tutte le novità che comprendono e l’esempio più recente è quello di Google Pixel 6a, che ha appena ricevuto la Beta di Android 13.

Questa volta parliamo di Google Pixel 6a e non lo facciamo né per via di qualche peccato di gioventù né per gli elogi ricevuti dal dispositivo, bensì affrontando il discorso relativo al software.

Google Pixel 6a: ecco Android 13 Beta 4.1

Se negli ultimi giorni avete visitato la nostra pagina dedicata agli aggiornamenti software, avete sicuramente notato il nome di Google Pixel 6a apparire per la prima volta, ebbene siamo già alla seconda, tuttavia in questo caso non si tratta di un update per il ramo stabile, bensì della prima versione beta di Android 13.

A fine luglio, il colosso di Mountain View aveva reso disponibile la versione Beta 4.1 di Android 13 per i modelli Google Pixel 4, 4a, 4a 5G, 5a, 5 e 6, anche in versione XL e Pro, tuttavia in quella data il nuovo medio di gamma Google Pixel 6a non era ancora ufficialmente disponibile sul mercato, per questo motivo il suo nome si è unito alla lista con qualche giorno di ritardo.

Infatti, è sufficiente visitare la pagina ufficiale dedicata al Programma Beta di Google per notare come tra i nomi dei dispositivi idonei — accanto ai già noti Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a (5G), Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 6 Pro — figuri ora anche quello di Pixel 6a. Tramite la stessa pagina sopra linkata è possibile visualizzare la lista dei propri dispositivi compatibili e, se del caso, procedere con la registrazione al Programma Beta. Per il nuovo arrivato si tratta della build numero “.A2”.

Nel caso in cui preferiate procedere manualmente all’installazione di Android 13 Beta 4.1, la pagina che dovete visitare è questa, ecco i link per il download:

Google Pixel 6a – TPB4.220624.008.A2: Factory Image OTA



Novità di Android 13 beta 4.1 per Pixel 6a

Android 13 Beta 4.1 è essenzialmente una nuova release correttiva, contenente miglioramenti vari per le prestazioni e la stabilità. Di seguito ne trovate il changelog completo, ma sappiate che rispetto alle Beta precedenti non c’è nulla di esaltante:

Fixed an issue that prevented an app from enabling or disabling Bluetooth if it didn’t have the BLUETOOTH_CONNECT permission, even though the app was targeting an API level where the permission is not required. (Issue #232107689)

permission, even though the app was targeting an API level where the permission is not required. (Issue #232107689) Fixed issues that sometimes caused a device to crash and reboot when connecting to certain WiFi networks. (Issue #237308339, Issue #237886229, Issue #237878437)

Fixed an issue where Meet connectivity could drop while driving.

Fixed an issue where the system could incorrectly interpret GPS data.

Naturalmente, il discorso è completamente diverso per Google Pixel 6a: dal momento che questo modello è appena arrivato sul mercato, la build appena resa disponibile è il suo primo assaggio di Android 13. A proposito del contenuto della build, le note di rilascio ufficiali lasciano intendere che, al pari di tutti gli altri modelli aggiornati, anche su Pixel 6a siano state implementate le patch di sicurezza del mese di luglio 2022; peccato che, ad aggiornamento installato, venga ancora indicata la presenza di quelle di giugno 2022 sia nelle Impostazioni di sistema che in Security Hub.

