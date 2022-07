All’inizio della settimana avevamo parlato delle novità ottenute dallo strumento Gomma magica (Magic Eraser nella denominazione originale) di Google Foto in vista del lancio del nuovo Google Pixel 6a, ovvero la nuova modalità Camouflage.

La nuova modalità di questo utile strumento targato Google, però, arriverà la prossima settimana anche sui vecchi Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro, i due smartphone con cui lo strumento è stato effettivamente introdotto tra le potenzialità di editing fotografico messe a disposizione dell’utente.

Anche i Pixel 6 e Pixel 6 Pro accolgono la modalità camouflage di Magic Eraser

Molti di voi conosceranno Magic Eraser (o gomma magica), l’utilissimo strumento messo a punto da Google e integrato in Google Foto, che consente agli utenti in possesso dei più recenti smartphone Made by Google, ovvero Pixel 6 e Pixel 6 Pro, di modificare le foto (in post-produzione) con una marcia in più, dando loro la possibilità di rimuovere i soggetti/oggetti indesiderati da uno scatto, con una notevole precisione, segno che l’intelligenza artificiale dietro la funzionalità è sempre più performante.

Con il lancio del Google Pixel 6a, presentato nel corso del Google I/O 2022 e attualmente in pre-ordine, anche in Italia, con spedizioni che partiranno il prossimo 28 luglio, il colosso di Mountain View ha colto l’occasione per rinnovare lo strumentoMagic Eraser di Google Foto, introducendo la nuova modalità Camouflage che consente, qualora non si vogliano rimuovere del tutto alcuni elementi da uno scatto, di cambiare i colori di alcuni oggetti al fine di farli risaltare meno e farli confondere con gli elementi secondari che costituiscono la scena. Tale modalità era già stata messa in mostra durante la conferenza di presentazione del dispositivo ma adesso che i Google Pixel 6a circolano, specie tramite recensori ed esperti del settore, le conferme sulle potenzialità della funzionalità iniziano a circolare.

La novità delle ultime ore, tuttavia, riguarda l’arrivo della nuova modalità Camouflage di Magic Eraser anche sui Google Pixel 6 (qui la nostra recensione) e Google Pixel 6 Pro (qui la nostra recensione), i due smartphone che per primi hanno fatto conoscere le potenzialità di questo strumento integrato in Google Foto. Per questi due smartphone la nuova funzionalità sarà resa disponibile il prossimo 28 luglio 2022, data in cui inizieranno le spedizioni del fratellino Google Pixel 6a.

Ribadiamo, infine, che Google Pixel 6a è disponibile al pre-ordine sia sul Google Store che su Amazon, al prezzo consigliato di 459,00€. Al momento è in atto una promozione che permette di ricevere, pre-ordinando lo smartphone e senza costi aggiuntivi, le cuffie true-wireless Google Pixel Buds A-Series (valore commerciale di 99€). Le spedizioni inizieranno il prossimo 28 luglio 2022.

Pre-ordina il Google Pixel 6a su Amazon al prezzo di 459€ con le Pixel Buds A-Series incluse

Potrebbe interessarti anche: Come va il Google Pixel 6 a distanza di 7 mesi dalla sua presentazione