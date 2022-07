Samsung si prepara a rinnovare la gamma di varianti cromatiche del Samsung Galaxy S22. Lo smartphone, infatti, sta per debuttare in una nuova colorazione denominata “Bora Purple“. Questa nuova colorazione si prepara a debuttare sul mercato nel corso delle prossime settimane andando ad arricchire la già variegata serie di opzioni a disposizione degli utenti che desiderano acquistare un nuovo Samsung Galaxy S22. Da notare che il nuovo Bora Purple dovrebbe essere utilizzato anche per altri dispositivi di Samsung come nuovi Galaxy Buds in uscita a breve. Ecco i dettagli:

Il Samsung Galaxy S22 sarà disponibile anche con la nuova colorazione Bora Purple

Si rinnova la gamma del Samsung Galaxy S22 che registra il debutto ufficiale della nuova variante cromatica Bora Purple. Il termine “bora” in coreano può essere tradotto proprio come purple ovvero viola. Si tratta, quindi, di una colorazione “viola viola”. Questo nome potrebbe essere un omaggio al K-Pop e alla band BTS che utilizza spesso il termine “borahae”. Al netto di questa curiosità, è importante sottolineare il nuovo aggiornamento della gamma del Samsung Galaxy S22.

Lo smartphone si prepara, quindi, a ricevere questa nuova colorazione che dovrebbe essere disponibile, in mercati selezionati, a partire dal prossimo 10 di agosto, dopo il prossimo evento Galaxy Unpacked che porterà al debutto i nuovi Galaxy Z Fold4 e Flip4, gli smartwatch Galaxy Watch 5 e gli auricolari Galaxy Buds 2 Pro. Da notare che la colorazione Bora Purple potrebbe essere proposta anche da alcuni dei nuovi dispositivi che Samsung svelerà il prossimo 10 agosto.

Come ci mostrano le prime immagini, il Samsung Galaxy S22 in versione Bora Purple può contare su di una scocca posteriore e su di un bordo laterale interamente caratterizzato da una particolare finitura in viola chiaro. Si tratta di una variante cromatica molto diversa dal Pink Gold, una delle quattro colorazioni della gamma S22 disponibili sul mercato, e dal Violet, una delle quattro colorazioni esclusive del Samsung Shop.

In particolare, la versione Violet, disponibile su ordinazione per S22 e S22+, presenta il modulo delle fotocamere posteriori realizzato in una colorazione differente dal resto della scocca. Solo la back cover è viola mentre il modulo delle fotocamere ed anche i bordi laterali sono Pink Gold. La nuova versione Bora Purple del Samsung Galaxy S22 ricopre tutta la scocca dello smartphone, al netto della cornice frontale che resta nera.

Al momento, non è chiaro se questa nuova colorazione sarà disponibile anche per il Samsung Galaxy S22+. La disponibilità della variante Bora Purple, inoltre, dovrebbe essere limitata ad alcuni mercati. Tale colorazione potrebbe arrivare in Europa ed anche in Italia ma sarà necessario attendere una conferma ufficiale da parte dell’azienda nel corso dei prossimi giorni.

È confermato, invece, che la Bora Purple non sarà una colorazione esclusiva del Samsung Shop. Il Galaxy S22 con questa nuova colorazione sarà, infatti, disponibile anche presso rivenditori terzi e operatori partner di Samsung. Maggiori dettagli su questa novità della gamma Samsung arriveranno, senza dubbio, nel corso delle prossime settimane. La data da segnare sul calendario (non solo per S22 ma anche per tutte le altre novità in arrivo da Samsung) è quella del 10 agosto.

