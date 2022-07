Il Samsung Shop rinnova le sue offerte per gli smartphone Galaxy con nuovi codici sconto da sfruttare per acquistare i modelli della casa coreana a prezzo ridotto. Fino al prossimo 1° agosto, infatti, a disposizione degli utenti ci sono nuove offerte da cogliere al volo su alcuni dei principali smartphone di casa Samsung. Ecco quali sono le nuove offerte disponibili da oggi sul Samsung Shop:

Nuovi smartphone Galaxy in offerta sul Samsung Shop

La nuova serie di offerte a disposizione sul Samsung Shop prende il via oggi e consentirà di acquistare alcuni smartphone Galaxy a prezzo scontato fino al prossimo 1° agosto. La prima offerta che segnaliamo è dedicata al Samsung Galaxy A33 5G. Lo smartphone è disponibile a 319,90 euro, con uno sconto di 70 euro applicato al carrello, utilizzando il codice sconto EXCLUSIVEA3370. Ecco il link per sfruttare l’offerta:

Da segnalare anche l’offerta dedicata al Samsung Galaxy A53 5G che viene proposto con 50 euro di sconto per la versione da 128 GB, con il codice promozionale EXCLUSIVEA5350, e con 80 euro di sconto per la versione da 256 GB, con codice promozionale EXCLUSIVEA5380. Lo smartphone può, quindi, essere acquistato a 419,90 euro oppure a 449,90 euro in base alla versione desiderata. Per sfruttare l’offerta dedicata allo smartphone Samsung è possibile utilizzare il seguente link:

Tra le offerte proposte dal Samsung Shop c’è spazio anche per uno sconto dedicato agli smartphone Galaxy M53 5G ed al Galaxy M33 5G. Utilizzando il codice EXCLUSIVEM50 è possibile acquistare i due smartphone con uno sconto di 50 euro. Grazie a quest’offerta, M53 costa 429,90 euro mentre per M33 il prezzo d’acquisto scontato è di 289,90 euro. Per sfruttare l’offerta è possibile utilizzare i link qui di seguito:

Ricordiamo che gli smartphone disponibili sul Samsung Shop possono essere acquistati beneficiando della consegna gratuita. Per quanto riguarda il pagamento, inoltre, è possibile optare per il pagamento in 3 rate senza interessi con Klarna oppure richiedere, direttamente online, il finanziamento a tasso zero fino a 30 rate. Sui prodotti acquistati è possibile aggiungere anche le coperture extra Samsung Care+.

Tutte le offerte proposte termineranno il prossimo 1° agosto.