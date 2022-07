Con l’arrivo delle Pixel Buds Pro, in preordine da oggi insieme al Pixel 6a si registra anche l’arrivo di una nuova tecnologia realizzata da Google per i dispositivi Android. Sfruttando il collegamento Fast Pair, infatti, è possibile utilizzare le Pixel Buds Pro per collegarsi a due diversi dispositivi e, grazie alla nuova tecnologia, le cuffie sono in grado di effettuare lo switch dell’audio da un dispositivo all’altro in base alle necessità del momento. Questa nuova tecnologia non è esclusiva delle Pixel Buds Pro ma arriverà già nelle prossime settimane anche su alcune cuffie di Sony e JBL e, in futuro, su molti altri dispositivi.

Con le Pixel Buds Pro arriva anche lo switch audio tra i dispositivi collegati tramite Fast Pair

La nuova tecnologia che consente lo switch dell’audio tra due dispositivi, sfruttando il collegamento Fast Pair, rappresenta un’importante novità per i dispositivi che utilizzano il software di Google. Il sistema consente di collegarsi a due dispositivi Android, ad esempio un tablet e uno smartphone, con le stesse cuffie, per ora solo le Pixel Buds Pro ma in futuro il supporto sarà esteso, e beneficiare di uno switch intelligente e immediato dell’audio.

Le cuffie, infatti, sono in grado di cambiare la sorgente dell’audio riprodotto in capsula in base alle situazioni, andando ad identificare i suoni “importanti” da indirizzare all’orecchio dell’utente. Ad esempio, se le cuffie sono collegate al tablet con attiva la riproduzione di un video e sullo smartphone arriva una chiamata, grazie alla tecnologia di switch dell’audio, le Pixel Buds Pro cambieranno in automatico il dispositivo da cui rilevare l’audio permettendo all’utente di rispondere alla chiamata.

La tecnologia introdotta da Google dovrebbe presentare un sistema di apprendimento automatico, in grado di identificare i suoni “prioritari” per l’utente (le chiamate saranno generalmente più importanti dei suoni delle notifiche ad esempio). L’utente, in ogni caso, riceverà una notifica su entrambi i dispositivi per avviare manualmente lo switch immediato dell’audio riprodotto con le cuffie accoppiate con Fast Pair ai due device.

La nuova funzionalità è disponibile da oggi e arriva, come detto, con le Google Pixel Buds Pro. In futuro, però, il numero di dispositivi in grado di supportare lo switch dell’audio aumenterà notevolmente consentendo a tanti utenti di dispositivi Android di poter sfruttare questa tecnologia che rappresenta una vera e propria evoluzione del già apprezzatissimo Fast Pair

Ricordiamo che lePixel Buds Pro sono in preordine su Amazon Italia. A disposizione degli utenti ci sono varie colorazioni. Le consegne sono previste a partire dal 28 luglio e il prezzo di vendita è di 219 euro. Ricordiamo che anche il nuovo Pixel 6a è in preordine su Amazon. Il prezzo del nuovo smartphone, proposto in bundle con le Pixel Buds A, è di 459 euro.