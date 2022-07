Google Pixel 6a è arrivato ieri sul mercato italiano — in compagnia delle nuove cuffie Pixel Buds Pro — e, sebbene abbia lasciato un po’ di amaro in bocca per qualche scelta infelice di Big G, rappresenta una valida proposta per la fascia media del mercato e ora viene in rilievo anche per un altro dettaglio caro agli amanti della personalizzazione: la collezione di sfondi ufficiali che sono semplicemente perfetti per sfruttare i temi dinamici parte del Material You. La buona notizia? È molto semplice: tutti gli sfondi ufficiali di Google Pixel 6a sono già pronti per il download da parte di chiunque li voglia.

Sfondi ufficiali di Google Pixel 6a (download)

La fonte si è sbilanciata, arrivando addirittura a definire quella di Google Pixel 6a come la migliore collezione di sfondi ufficiali mai rilasciata da Google. Il motivo è presto detto: i dodici sfondi statici della collezione “Nature swept” si sposano alla perfezione con i temi dinamici che Google ha integrato nel Material You di Android 12.

Gli sfondi di Google Pixel 6a sono suddivisi in due gruppi, ognuno con una propria descrizione, anche se in linea generale sono tutti astratti insiemi di colori con un pesante effetto blur che non sempre lascia ben capire quale fosse l’immagine originale (in alcuni casi si tratta di paesaggi, in altri di fiori).

Date un’occhiata qui sotto per farvi un’idea e scaricate gli sfondi alla massima risoluzione disponibile tramite i link sottostanti.

Charcoal : Carbon | Dark — Light

: Carbon | Dark — Light Chalk : Rockcandy | Dark — Light

: Rockcandy | Dark — Light Sage : Sage | Dark — Light

: Sage | Dark — Light Floral 1 | Dark — Light

| Dark — Light Floral 2 | Dark — Light

| Dark — Light Floral 3 | Dark — Light.

Vi piacciono gli sfondi del nuovo medio di gamma Google Pixel 6a? E lo smartphone? Fatecelo sapere nel box dei commenti e non perdetevi la nostra recensione.

