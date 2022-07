Il colosso cinese Xiaomi ha da poco presentato in india il nuovo Redmi K50i 5G, uno smartphone Android di fascia medio-alta dotato del SoC Dimensity 8100 di MediaTek.

Il dispositivo, dal design che sa di già visto ma che non riprende, almeno al posteriore, quello dei fratelli maggiori, può contare su una scheda tecnica di tutto rispetto per la fascia di appartenenza anche se, sempre rispetto ai membri della stessa gamma, perde il display OLED e in luogo di un pannello LCD.

Redmi K50i 5G è ufficiale, in India, con Dimensity 8100 e display a 144 Hz

Il produttore cinese Xiaomi ha presentato un nuovo smartphone targato Redmi che risponde al nome di Redmi K50i 5G, posizionandolo come modello d’ingresso della serie Redmi K50 dalla quale si differenzia principalmente per quanto concerne il design della zona posteriore e la tecnologia del display del quale è dotato.

Al pari dei suoi fratelli Redmi K50 e Redmi K50 Pro può contare su un SoC MediaTek che, al pari del Redmi K50, è il Dimensity 8100 una soluzione che vediamo adottare da sempre più produttori di smartphone Android, soprattutto cinesi. Ad affiancare il SoC, troviamo 6 o 8 GB di memoria RAM (LPDDR5) e 128 o 256 GB (UFS 3.1) di spazio di archiviazione, non espandibili. Lo smartphone può, inoltre, contare sul supporto al sistema di dissipazione LiquidCool 2.0 con camera di vapore da 2268 mm2.

Per quanto concerne il display, Redmi K50i 5G può contare su un pannello LCD (Liquid FFS) da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento variabile fino a 144 Hz (in 7 fasi, 30/48/50/60/90/120/144); niente pannello OLED, dunque, ma il produttore afferma che si tratta del primo smartphone con pannello LCD ad essere certificato con grado A+ da DisplayMate.

Il display, contornato da cornici non proprio sottilissime, con un mento piuttosto pronunciato, è interrotto da un foro nel quale è incastonata la fotocamera anteriore, da 16 megapixel, che consente di registrare video con risoluzione Full HD. Al posteriore, in un modulo ridisegnato rispetto agli altri membri della famiglia K50 di Redmi, troviamo un sistema a tripla fotocamera: al sensore principale ISOCELL GW1 di Samsung da 64 megapixel, vengono affiancati un sensore ultra-grandangolare da 8 megapixel e la classica (e inutile) fotocamera macro da 2 megapixel.

Completo dal punto di vista della connettività (5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3, NFC), il nuovo Redmi K50i 5G ha un doppio speaker stereo e mantiene il jack audio da 3,5 mm, mentre, a causa della tecnologia del display, il lettore delle impronte digitali è presente nel bordo destro del dispositivo, all’interno del pulsante di accensione/spegnimento.

Lato software, lo smartphone arriva con a bordo la MIUI 13 basata su Android 12: Xiaomi ha dichiarato che il dispositivo riceverà due anni di aggiornamenti software e tre anni di aggiornamenti per quanto concerne la sicurezza. In conclusione, Redmi K50i 5G può contare su una batteria da ben 5080 mAh con supporto alla ricarica rapida a 67 W (ricarica da 0 a 100% in 46 minuti).

Scheda tecnica completa

Dimensioni: 163,64 x 74,29 x 8,87 mm

x x Peso: 200 grammi

Display: FSS LCD da 6,6” FHD+ (2460 x 1080 pixel, in 20,5:9) con refresh rate variabile fino a 144 Hz Luminosità di picco: 650 nits Gamma di colori: DCI-P3 al 100% Profondità di colore: 10 bit Dolby Vision , HDR10 Protezione: Corning Gorilla Glass 5

da (2460 x 1080 pixel, in 20,5:9) con refresh rate variabile fino a SoC: MediaTek Dimensity 8100 con GPU Mali-G610

con GPU Memoria RAM: 6 o 8 GB (LPDDR5)

o (LPDDR5) Spazio di archiviazione: 128 o 256 GB (UFS 3.1), non espandibile

o (UFS 3.1), non espandibile Fotocamera posteriore tripla : Sensore principale Samsung ISOCELL GW1 da 64 MP (f/1.89) Sensore ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2) con angolo di visione a 119° Sensore macro da 2 MP (f/2.4)

: Fotocamera anteriore da 16 MP (f/2.45), video Full HD

(f/2.45), video Full HD Audio: doppio speaker stereo , Dolby Atmos, Hi-Res Audio, jack audio da 3,5 mm

, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Lettore delle impronte digitali: laterale (tasto di accensione/spegnimento)

(tasto di accensione/spegnimento) Reti mobili: Dual SIM , 5G (SA e NSA)/4G/3G/2G

, (SA e NSA)/4G/3G/2G Connettività: Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3 , IR , GPS /BeiDou/Glonass/QZSS, NFC , USB Type-C 2.0

(802.11ax), , , /BeiDou/Glonass/QZSS, , Certificazione: IP53 (resistenza agli schizzi)

(resistenza agli schizzi) Batteria: da 5080 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 67 W

con supporto alla ricarica rapida cablata a Software: MIUI 13 basata su Android 12

Prezzi e disponibilità del Redmi K50i 5G

Il nuovo Redmi K50i 5G, come anticipato, arriva in India nelle tre colorazioni Phantom Blue, Stealth Black e Quick Silver e in due configurazioni di memoria:

Configurazione 6+128 GB al prezzo di 25999 rupie indiane (circa 318€ al cambio attuale)

al prezzo di (circa 318€ al cambio attuale) Configurazione 8+256 GB al prezzo di 28999 rupie indiane (circa 354€)

Lo smartphone sarà in vendita a partire dal prossimo 23 luglio tramite il sito ufficiale del produttore e altri canali di vendita ma non sono state comunicate informazioni circa l’eventuale arrivo su altri mercati all’infuori di quello indiano.

