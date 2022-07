MediaWorld apre la settimana con una nuova promozione ricca di sconti: si tratta di Mobile Mania, un’iniziativa valida dal 18 al 26 luglio 2022 con tante offerte su smartphone, tablet Android e altri prodotti tech. In più, la nota catena consente di pagare con rate a tasso zero, con prima tranche tra tre mesi.

La Mobile Mania è arrivata da MediaWorld con tante offerte Android

La Mobile Mania sbarca sul sito e nei negozi MediaWorld ed è disponibile fino a martedì 26 luglio 2022 con tante offerte sulla tecnologia. Tra le proposte più interessanti della promozione abbiamo numerose offerte riguardanti il robottino, con sconti su smartphone e tablet Android. Come già anticipato, l’iniziativa della nota catena consente di acquistare oggi e iniziare a pagare tra tre mesi attraverso una rateizzazione a tasso zero (TAN e TAEG 0%) in 20 mesi, ma solo per gli articoli da almeno 199 euro.

Tra le proposte abbiamo dispositivi a marchio Redmi, OPPO, Huawei, Samsung, HONOR, Realme e Lenovo. Ecco una selezione delle migliori offerte MediaWorld della Mobile Mania attualmente disponibili sul sito:

Offerte smartphone Android MediaWorld

Offerte tablet Android MediaWorld

Per scoprire tutte le altre offerte MediaWorld attualmente attive sul sito o in negozio è sufficiente seguire il link qui in basso. Vi consigliamo di tenere d’occhio la pagina perché alcuni dei tanti modelli al momento non disponibili potrebbero tornare acquistabili nei prossimi giorni. Qui potete invece sfogliare il volantino completo.

