Samsung non ha ancora presentato i nuovi Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4 ma già si parla di un possibile taglio alle stime di vendita per le generazioni successive, ovvero i Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5 in uscita nel 2023. I due smartphone pieghevoli potrebbero non essere in grado di raggiungere i risultati di vendita di Z Fold 4 e Z Flip 4. Le nuove stime sarebbero molto inferiore alle attese. La quinta generazione di smartphone con display pieghevole di Samsung potrebbe registrare un calo del 33% delle vendite globali. Ecco i dettagli:

Samsung si aspetta un calo netto delle vendite dei suoi pieghevoli dal 2023

Il mercato Android rallenta e anche i pieghevoli di Samsung ne potrebbero fare le spese. Secondo un nuovo report, infatti, Samsung avrebbe tagliato le stime di vendita dei futuri Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5 rispetto ai risultati attesi dal Galaxy Z Fold 4 e dal Z Flip 4 che debutteranno ad agosto per poi arrivare sul mercato globale a settembre.

Il taglio è significativo, soprattutto se rapportato alle stime della casa coreana per la quarta generazione dei suoi pieghevoli che raggiungerà a fine carriera, quota 15 milioni di unità vendute. Secondo le nuove informazioni (riportate dall’affidabile magazine coreano The ELEC), Samsung punta a raggiungere quota 10 milioni di unità vendute per i suoi Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5. Circa 8 milioni arriveranno dal Flip 5 mentre la restante parte dal più costoso Fold 5.

Il calo potrebbe essere intorno al 33% rappresentando un netto rallentamento dei risultati di Samsung nel settore di telefonia mobile. Ricordiamo, infatti, che i pieghevoli contribuiscono in modo significativo a ricavi e profitti di Samsung nel mercato smartphone, al pari dei top di gamma Galaxy S. Una riduzione così netta delle stime di vendita rappresenta un vero e proprio ridimensionamento degli obiettivi dell’intera divisione mobile di Samsung.

Ricordiamo che entrambi gli smartphone arriveranno sul mercato con il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 che sarà presentato a fine anno e sarà realizzato con processo produttivo a 4 nm di TSMC. Il futuro Z Fold 5 dovrebbe integrare anche il sensore ISOCELL GN3. Le specifiche dei due smartphone, però, sono ancora tutte da confermare considerando che manca ancora un anno al debutto ufficiale.

Le stime potrebbero essere riviste

Fare previsioni con oltre un anno d’anticipo non è semplice, soprattutto in periodo così complicato come quello attuale. Samsung, quindi, potrebbe aver optato per una scelta molto conservativa nel definire le stime di vendita dei futuri Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5. La guerra in Ucraina e la crisi dei chip sono elementi che, in un modo o nell’altro, possono influenzare l’intero sistema produttivo e le richieste del mercato. Nel corso dei prossimi mesi, gli scenari potrebbero essere molto diversi.

Samsung potrebbe, quindi, rivedere (in positivo o in negativo) le stime per la quinta generazione di pieghevoli in base all’andamento dell’economia globale ed anche in base al modo in cui la quarta generazione, in arrivo nelle prossime settimane, sarà accolta sul mercato. Ne sapremo di più, quindi, nel corso dei prossimi mesi. Di certo, Samsung non ha alcuna intenzione di rallentare i suoi investimenti nel settore dei dispositivi con display pieghevoli che continua a vedere l’azienda coreana giocare il ruolo di protagonista assoluta.