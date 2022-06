A marzo di quest’anno OnePlus ha lanciato il suo ultimo top di gamma, OnePlus 10 Pro, un po’ a sorpresa visto che la community di appassionati si aspettava la variante più economica, OnePlus 10.

Stando a quanto riporta su Twitter il leaker Max Jambor, per l’anno in corso il colosso cinese avrebbe in programma il lancio di un solo device di fascia alta e non si tratterebbe di OnePlus 10 Ultra.

Max Jambor infatti sostiene che il prossimo top di gamma dell’azienda in arrivo nel 2022 sia OnePlus 10T 5G, che dovrebbe comunque essere migliore rispetto alla variante Pro, ma non è chiaro in che termini, se lato prestazioni, fotocamera, display o altro.

Final name of the next and only flagship phone coming this year: OnePlus 10T 5G — Max Jambor (@MaxJmb) June 1, 2022

L’azienda aveva già confermato l’utilizzo del processore Snapdragon 8 Gen 1+ sul suo prossimo flagship, dunque è lecito presumere che ne sia equipaggiato OnePlus 10T 5G che, a differenza della versione Pro, dovrebbe beneficiare anche di un aumento per quanto riguarda la ricarica rapida che passerebbe da 80 W a 150 W.

In sostanza qualora le informazioni sopra riportate risultassero esatte, verrebbero meno le precedenti voci che volevano l’arrivo della versione Ultra in un periodo compreso fra il mese di giugno e settembre; al momento non abbiamo molte informazioni riguardo OnePlus 10 Ultra se non il presunto processore, alcuni render e informazioni sul comparto fotografico in collaborazione con Hasselblad. Non ci resta che attendere per scoprire cosa l’azienda abbia in serbo per i propri clienti.

