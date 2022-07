Da qualche anno a questa parte, OnePlus sta portando avanti due linee di smartphone con target molto diversi: quella flagship, con la quale punta ad esprimere il massimo del suo potenziale — non sempre riuscendo nell’intento (tanto per dire, l’ultimo OnePlus 10 Pro ha lasciato l’amaro in bocca a tanti) — e la serie Nord, che nella fascia media prova a dire la propria con un rapporto qualità-prezzo interessante e quel pizzico di personalità che non guasta mai.

Adesso, però, si apprende di un possibile cambiamento all’orizzonte: secondo gli ultimi report, a breve assisteremo alla nascita di un nuovo brand spin off, in parole povere al passaggio da “OnePlus Nord” a “Nord by OnePlus”.

Quali che siano le motivazioni alla base di una simile scelta strategica — una coabitazione difficile tra le due anime di OnePlus, o la volontà di consentire al marchio Nord di spiccare definitivamente il volo, o ancora separare le fortune delle due famiglie di prodotti —, non si può non ricordare il notevole successo commerciale riscosso dalla serie di fascia media, a fronte di giudizi non sempre lusinghieri che gli addetti ai lavori e anche diversi appassionati hanno — giustamente — riservato al produttore cinesi per altre scelte poco felici.

A dirla tutta, la parabola di OnePlus Nord — da singolo modello a serie e poi da serie a marchio spin off — richiama alla mente la nascita di Redmi e POCO come brand separati (ma comunque legato a doppio filo) da Xiaomi, la vicenda di Realme e OPPO e quella di vivo e iQOO; insomma, tra i produttori cinesi è una pratica piuttosto comune e anche nel gruppo BBK Electronics è già accaduto più volte.

D’altra parte, la famiglia Nord si sta allargando e nel 2022 ha già accolto Nord CE 2, Nord CE 2 Lite, Nord 2T e persino prodotti diversi dagli smartphone. In futuro, la diversificazione lo porterà a comprendere anche TV, power bank e accessori vari. Il cammino sembra già tracciato, adesso resta da capire quando “OnePlus Nord” diventerà ufficialmente “Nord by OnePlus”.

Leggi anche: Recensione OnePlus Nord 2T