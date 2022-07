Gli aggiornamenti software per smartphone Android non mancano mai, neppure in questo assolato pomeriggio di luglio, quando a fare la voce grossa è ancora una volta Samsung, il cui monopolio è spezzato unicamente da un OnePlus. Tra patch di sicurezza mensili, major update stabili e versioni beta, la varietà in questa raccolta non manca di certo, andiamo a scoprire le novità di tutti questi aggiornamenti.

OnePlus Nord CE 2 5G: le novità dell’aggiornamento

Partiamo dall’unica eccezione del giorno: OnePlus Nord CE 2 5G, di cui trovate a questo link la nostra recensione.

Per il medio di gamma di casa OnePlus è arrivato un major update, tuttavia si tratta ancora di una prima versione beta, pertanto la sua disponibilità è ancora limitata a chi accetterà di testarlo in anteprima (nel bene e nel male). Come spiegato sul forum ufficiale, OnePlus Nord CE 2 5G riceve la OxygenOS 12 Open Beta 1 con base Android 12. La versione firmware di partenze richiesta è la A.13. Ecco il changelog con le novità principali:

System Optimized desktop icons with improved textures, by using a design inspired by brand-new materials and uniting lights and layers

Optimized AI System Booster to 2.1 to support the system to run smoothly even when the load is high

Optimized software algorithm and improved face recognition to better identify the features and skin color of different figures Dark mode Newly added three adjustable levels, bringing a more personalized and comfortable user experience Shelf Newly added style options for Cards, making data contents more visual and easier to read

Newly added access to OnePlus Scout in Shelf, allowing you to search multiple contents on your phone, including Apps, Settings, Media Data, etc

Newly added OnePlus Watch Card in Shelf, to easily glance at your health status Work Life Balance Newly added Work Life Balance feature, allowing you to effortlessly switch between Work and Life mode via quick settings

Newly supported automatic Work/Life mode switching, based on specific locations, Wi-Fi network, and time, also bringing customized App notification profiles according to the personalization Gallery Newly supported switching between different layouts with a two-finger pinch gesture, intelligently recognizing the best-quality pictures, and cropping the thumbnail based on the content, making the gallery layout more pleasing Canvas AOD Newly added diverse styles of lines and colors, for a more personalized lock screen experience with inspiring visuals

Newly added multiple brushes and strokes and support for color adjustment.

Samsung Galaxy M01, A52s 5G, A52 5G, A33 5G, A32 5G: le novità degli aggiornamenti

Il produttore sudcoreano schiera ben cinque medi di gamma nella raccolta odierna: Samsung Galaxy M01, Samsung Galaxy A52 5G (ecco la nostra recensione), Samsung Galaxy A33 5G, Samsung Galaxy A32 5G e Samsung Galaxy A52s 5G (ecco la nostra recensione e la nostra riprova dopo 7 mesi).

Per gli ultimi quattro ci sono soltanto patch di sicurezza mensili, in particolare:

Samsung Galaxy A32 5G è l’unico che deve accontentarsi delle patch di sicurezza di giugno 2022, in distribuzione dagli USA con la versione firmware A326USQS7BVF2 .

è l’unico che deve accontentarsi delle patch di sicurezza di giugno 2022, in distribuzione dagli USA con la versione firmware . Samsung Galaxy A52 5G si sta aggiornando in vari Paesi europei (Italia compresa) alla SMR di luglio 2022 mediante la versione firmware A526BXXU1CVG2 .

si sta aggiornando in vari Paesi europei (Italia compresa) alla SMR di luglio 2022 mediante la versione firmware . Samsung Galaxy A33 5G sta ricevendo lo stesso aggiornamento, tuttavia solo in alcuni paesi asiatici: il firmware A336EDXU2AVG2 potrebbe comprendere altri bugfix accanto alle patch di sicurezza di luglio.

sta ricevendo lo stesso aggiornamento, tuttavia solo in alcuni paesi asiatici: il firmware potrebbe comprendere altri bugfix accanto alle patch di sicurezza di luglio. Samsung Galaxy A52s 5G riceve anch’esso le patch di sicurezza di luglio con la versione A528BXXS1CVG2 già in distribuzione in Europa.

Il vetusto Samsung Galaxy M01 (SM-M015G) è l’unico del brand a ricevere un major update: in India è in roll out la versione firmware M015GXXU4CVF6, che mette insieme Android 12, la One UI 4.1 e le patch di sicurezza di giugno 2022. Naturalmente, si tratta di una versione meno carica di novità rispetto a quella vista sui flagship, ma è comunque notevole per un base di gamma del 2020.

Come aggiornare smartphone Samsung e OnePlus

Non tutti gli aggiornamenti elencati sono già disponibili in Europa, per tutti sono comunque validi i seguenti percorsi:

per i Samsung, “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“;

per il OnePlus, i passaggi da seguire sono questi: Scaricare l’ultima versione della ROM disponibile (qui). Copiare il pacchetto nella memoria interna dello smartphone. Spegnere il dispositivo, tenere premuti i tasti Power e Volume giù per dieci secondi, selezionare la lingua ed entrare in Recovery Mode, cliccare sul pacchetto corrispondente, attendere il completamento dell’installazione e cliccare Riavvia. Per la procedura di rollback, vi rimandiamo alla guida ufficiale.



