La serie Samsung Galaxy S22 è sul mercato da quasi sei mesi, ma la campagna di marketing di Samsung non si è fermata. Secondo una nuova indiscrezione la gamma Galaxy S22 potrebbe presto ottenere un’altra opzione di colore.

Samsung Galaxy S22 potrebbe ottenere una nuova colorazione Bora Purple

Secondo quanto riportato da WinFuture, Samsung Galaxy S22 e Galaxy S22+ potrebbero presto ricevere un’ulteriore variante di colore viola che si estende alla cornice e al modulo che alloggia la fotocamera posteriore.

Questo nuova variante di colore viola uniforme ricorda i dispositivi Galaxy BTS Limited Edition rilasciati in passato dal colosso sudcoreano, ma secondo quanto riferito si chiamerà “Bora Purple” e non avrà nulla a che fare con la popolare band K-pop.

I render trapelati sarebbero quelli di Samsung Galaxy S22 Ultra Bora Purple propagandato la scorsa settimana e che potrebbe raggiungere i mercati selezionati il ​​15 luglio.

È possibile che Samsung preveda di rilasciare questa nuova opzione di colore Bora Purple per l’intera gamma Galaxy S22 entro la fine della settimana, tuttavia i dettagli esatti sulla disponibilità sono al momento sconosciuti, inoltre non è chiaro se si tratti di un’opzione solo per l’acquisto online o se potrà essere acquistata anche nei negozi Samsung sul territorio.

