Le tantissime offerte dell’Amazon Prime Day 2022 stanno regalando prezzi interessanti per una moltitudine di dispositivi, anche tra quelli del robottino. Tra gli sconti più intriganti c’è senza dubbio quello che riguarda Lenovo Yoga Tab 13, proposto in versione Wi-Fi con un ribasso di ben 200 euro.

Lenovo Yoga Tab 13 tra le offerte dell’Amazon Prime Day 2022: 200 euro di sconto

Se state cercando un nuovo tablet Android per l’intrattenimento casalingo (ma non solo), Lenovo Yoga Tab 13 è certamente un prodotto da considerare, soprattutto con l’offerta del Prime Day disponibile in queste ore.

Premiato con il Red Dot Design Award 2021 per il suo design innovativo, il tablet è caratterizzato da un particolare rivestimento in alcantara prodotto in Italia e da una base ideale per la visualizzazione di film, serie e tanto altro. Lo schermo è un ampio LTPS da 13 pollici a risoluzione 2K (2160 x 1350 pixel) compatibile con Dolby Vision HDR e con DC Dimming, ed è affiancato da quattro altoparlanti JBL con software Lenovo Premium Audio e Dolby Atmos.

Il cuore del tablet è costituito dal SoC Qualcomm Snapdragon 870 octa core con GPU Adreno 650, 8 GB di RAM LPDDR5 e 128 GB di memoria interna UFS 3.0. A livello di connettività troviamo Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2. A bordo anche una porta micro-HDMI che permette di sfruttare il dispositivo come secondo display per il notebook (il cavo è incluso nella confezione). La batteria è da 10.000 mAh ed è compatibile con la ricarica rapida da 30 W.

Lenovo Yoga Tab 13 è stato lanciato lo scorso autunno al prezzo consigliato di 799 euro, ma con l’offerta dell’Amazon Prime Day 2022 potete approfittare di uno sconto di 200 euro. Potete acquistare il tablet al link seguente a 599 euro nel caso siate abbonati Amazon Prime. Per tutte le altre offerte dell’evento Amazon potete fare riferimento alle nostre pagine dedicate, che trovate in fondo.

Acquista Lenovo Yoga Tab 13 in offerta su Amazon

