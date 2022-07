Lenovo è tra i marchi protagonisti di questo Amazon Prime Day 2022: in mezzo alle tantissime proposte del sito possiamo infatti trovare uno sconto di 300 euro su un tablet Android del produttore, con tanto di pennino e tastiera inclusi nel prezzo. L’offerta riguarda Lenovo Tab P11 Pro 4G.

300 euro di sconto su Lenovo Tab P11 Pro 4G con l’Amazon Prime Day 2022

Lenovo Tab P11 Pro 4G è il prodotto ideale per la produttività anche in movimento, vista la presenza del modulo 4G LTE, della Lenovo Precision Pen 2 e del Keyboard Pack, che include cover e tastiera magnetica. Lo schermo è un OLED WQXGA (2560 x 1600 pixel) da 11,5 pollici con 350 nit, Dolby Vision, bordi sottili su tutti e quattro i lati (6,9 mm) e certificazione TÜV Rheinland Eye Comfort.

Il SoC scelto dal produttore è il Qualcomm Snapdragon 730G octa core, affiancato da 6 GB di RAM LPDDR4X e da 128 GB di memoria interna, espandibile con microSD fino a 1 TB. Gli speaker sono quattro, sono targati JBL e compatibili con Dolby Atmos per un suono più avvolgente. Non manca il sensore d’impronte sul tasto di accensione.

Il tablet è realizzato a partire da un telaio monoblocco in lega di alluminio e sfoggia una finitura bicolore: lo spessore è di appena 5,8 mm. Secondo quanto riferisce il produttore, la batteria è sufficiente per tenere operativo il dispositivo fino a 15 ore.

Lenovo Tab P11 Pro 4G, nella versione che comprende pennino e tastiera, è stato lanciato lo scorso anno al prezzo consigliato di 799 euro, ma potete acquistarlo con ben 300 euro di sconto grazie all’Amazon Prime Day 2022. Se siete abbonati Amazon Prime, seguendo il link qui sotto potete portarvi a casa il tablet Android a 499 euro.

