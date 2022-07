Lo scorso anno Samsung ha confermato la propria leadership nel sempre più interessante segmento degli smartphone pieghevoli, con gli ottimi Samsung Galaxy Z Fold3 5G (di cui trovate a questo link la nostra recensione) e Samsung Galaxy Z Flip3 5G (di cui trovate a questo link la nostra recensione) che hanno raccolto consensi da utenti e addetti ai lavori.

Adesso il produttore sudcoreano è al lavoro al fine di consolidare la propria posizione in questo mercato sempre meno di nicchia e anzi, stando alle ultime indiscrezioni circolate in giornata, pare che voglia fare proprio di questa linea di prodotti la propria nuova priorità.

Nuova strategia di Samsung sugli smartphone pieghevoli?

Dei nuovi smartphone pieghevoli Samsung Galaxy Fold4 5G e Samsung Galaxy Flip4 5G si fa un gran parlare ormai da diverse settimane; i due nuovi foldable del brand sudocoreano potrebbero essere presentati ufficialmente nel mese di agosto 2022, vale a dire circa un mese prima dei nuovi iPhone 14 di Apple.

Viste le tempistiche così strette, Galaxy Fold4 e Galaxy Flip4 saranno altresì gli assi tirati fuori dalla manica da Samsung nel tentativo di distogliere l’attenzione dai nuovi nati di Cupertino. Secondo quanto riferito da osservatori di mercato, Samsung potrebbe persino arrivare ad abbassare le proprie aspettative di vendita dei modelli più mainstream delle serie Galaxy A e Galaxy S nella seconda parte dell’anno e concentrare il grosso delle proprie energie nella promozione dei suoi nuovi modelli premium pieghevoli.

Questo anche per via del fatto che l’aumento dell’inflazione ha un impatto sul mercato degli smartphone a basso costo maggiore rispetto a quello sul segmento premium e, in poche parole, Samsung — come è stato sottolineato dal The Korea Times — vorrebbe far crescere la propria quota di mercato degli smartphone premium e accorciare il divario da Apple.

Samsung Galaxy Z Fold4 e Flip4: schede tecniche presunte

Di indiscrezioni sul conto dei nuovi Samsung Galaxy Fold4 5G e Samsung Galaxy Flip4 5G ne sono emerse tante nelle ultime settimane e vi basta visitare le pagine linkate qui sopra per farvi un’idea di tutti i dettagli trapelati, ma ancora privi di conferme ufficiali.

Secondo i rumor, il lancio di questa coppia di nuovi modelli dovrebbe avvenire il 10 agosto 2022 e in effetti il Galaxy Unpacked della seconda metà dell’anno di solito si tiene proprio nel mese di agosto. Le ultime edizioni si erano tenute in formato solo virtuale per via delle restrizioni dovute alla pandemia di COVID-19, tuttavia quest’anno — dopo due anni di assenza — ci sono buone probabilità di assistere ad un evento almeno parzialmente offline a New York. Allo stato attuale, si conosce ben poco della strategia di lancio, anche se alcune fonti parlano di un lancio in grande stile e di sorprese in cantiere per addetti ai lavori, appassionati di smartphone pieghevoli e persino fan di Apple.

In attesa di saperne di più, andiamo a riassumere brevemente le schede tecniche presunte dei nuovi pieghevoli di Samsung.

Samsung Galaxy Z Fold4: probabile scheda tecnica

display interno da 7,6″, con risoluzione QXGA+, di tipo AMOLED con frequenza di aggiornamento di 120Hz

display esterno da 6.2″ con risoluzione HD+, pannello AMOLED e frequenza di aggiornamento di 120Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

12 GB di RAM e 256/512 GB di memoria interna

fotocamera posteriore tripla da: 50 MP + 12 MP (UW) + 10 MP (tele 3x)

fotocamera anteriore interna: 4 MP 2,0μm (UDC)

fotocamera anteriore esterna: 10 MP

Android 12L con One UI 4.1.1

batteria da 4.400 mAh con ricarica rapida a 25 W.

Samsung Galaxy Z Flip4: probabile scheda tecnica

display principale sAMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento di 120 Hz

display esterno da 2,1 pollici sAMOLED

SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

8 GB di RAM e 128/256 GB di memoria interna

fotocamera anteriore: 10 MP

fotocamera posteriore: 12 MP + 12 MP (UW)

Android 12L con One UI 4.1.1

batteria da 3.700 mAh con ricarica rapida a 25 W e ricarica wireless a 10 W.

Potrebbe interessarti anche: migliori smartphone Samsung di luglio 2022