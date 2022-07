POCO X4 GT è disponibile all’acquisto da oggi, 4 luglio 2022, esattamente come annunciato il giorno della presentazione. Il nuovo smartphone, svelato in compagnia di POCO F4, risulta acquistabile a prezzi di lancio decisamente più interessanti rispetto a quelli di listino, con ribassi di addirittura 80 euro per entrambe le versioni (8-128 e 8-256 GB). Vediamo dove acquistarli in sconto.

Che prezzi per il debutto italiano di POCO X4 GT: ecco le offerte

POCO X4 GT è uno smartphone di fascia media presentato solo qualche giorno fa, il 23 giugno 2022 per essere precisi. Mette a disposizione specifiche tecniche niente male per il prezzo di vendita, soprattutto considerando la presenza di un SoC e di una connettività di ultima generazione: a bordo abbiamo infatti il SoC MediaTek Dimensity 8100 a 5 nm, affiancato da 8 GB di RAM LPDDR5 e da 128 o 256 GB di memoria interna UFS 3.1, con connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 6 dual band, Bluetooth 5.3, NFC, GPS e porta USB Type-C.

Il display è un LCD IPS 20,5:9 (per la prima volta sulla gamma POCO) da 6,6 pollici a risoluzione Full-HD+ (2460 x 1080 pixel), con refresh rate fino a 144 Hz (sono 7 gli stadi, che partono da 30 Hz), mentre il comparto fotografico è composto da una tripla fotocamera posteriore (con sensore principale da 64 MP, ultra-grandangolare da 8 MP e macro da 2 MP) e da una fotocamera anteriore da 16 MP integrata attraverso un foro nello schermo.

A completare il quadro ci pensano il sensore d’impronte laterale (integrato nel tasto power), lo speaker stereo con Dolby Atmos e la batteria da 5080 mAh, compatibile con la ricarica rapida cablata da 67 W. A livello software lo smartphone viene commercializzato con la MIUI 13 for POCO, una personalizzazione basata su Android 12.

POCO X4 GT è disponibile su Amazon e sul sito ufficiale mi.com a prezzi di lancio particolarmente scontati in tutte e tre le colorazioni (Black, Blue e Silver): la versione 8-128 GB può essere acquistata a 299,90 euro (anziché 379,90), mentre quella da 8-256 GB a 349,90 euro (anziché 429,90). Non bisogna tentennare troppo però, perché la promozione è accessibile solo per i primi giorni, fino alle 12:59 del 9 luglio 2022. Per gli interessati, ecco i link:

Acquista POCO X4 GT in offerta su Amazon

Acquista POCO X4 GT in offerta su mi.com

