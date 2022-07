A quasi un anno dal rilascio di Wear OS 3 da parte di Google e con una diffusione ancora limitata ai soli Samsung Galaxy Watch4 e Samsung Galaxy Watch4 Classic (ecco la nostra recensione) — di Fossil e Montblanc si è parlato, ma non c’è ancora nulla di concreto —, sono emerse alcune immagini che (salvo smentite) ritraggono scampoli di Wear OS 3.5 e della rinnovata One UI Watch 4.5.

Le immagini che vedete riportate di seguito sono state condivise su Twitter dal solito Evan Blass (meglio noto come @evleaks), con un testo d’accompagnamento lapidario e privo di particolari spiegazioni: “wearOS 3.5 / One UI Watch 4.5 *official*”. A dirla tutta, questo non è il nostro primo incontro con la rinnovata One UI Watch 4.5 di Samsung, infatti ve ne avevamo già parlato il mese scorso relativamente al firmware beta.

Per prima cosa, nelle immagini è possibile vedere dei nuovi quadranti (watch face) di Wear OS 3.5 e One UI Watch 4.5 di Samsung. Si notano, inoltre, delle opzioni aggiuntive per quanto riguarda le chiamate e la parte relativa alla messaggistica; tanto per citare un esempio, dalle immagini si evince che gli utenti avranno la possibilità di scegliere quale SIM utilizzare direttamente dallo smartwatch. Per quanto riguarda l’accessibilità, le ultime immagini parlano altresì di aiuti visivi, uditivi e per l’interazione tattile: i primi sotto forma di correzione del colore, i secondi di bilanciamento audio, gli ultimi di ritardo per la pressione prolungata, durata del tocco e rilevamento dei tocchi ripetuti.

Allo stato attuale, purtroppo, non c’è altro da aggiungere, sennonché il debutto dell’aggiornamento Wear OS 3.5 avverrà con ogni probabilità a bordo di Google Pixel Watch, mentre la One UI Watch 4.5 dovrebbe esordire sui già chiacchieratissimi Samsung Galaxy Watch5.

