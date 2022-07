Da tempo ormai si susseguono le indiscrezioni sulla possibile introduzione di un sistema di sblocco facciale in Google Pixel 6 Pro, funzionalità su cui il team di sviluppatori del colosso di Mountain View lavora da tanto tempo ma che, stando alle ultime voci, ancora non sarebbe pronta per essere messa a disposizione degli utenti.

Ricordiamo che tale soluzione su Google Pixel 4 e Pixel 4 XL si basava su apposite componenti hardware mentre con le generazioni successive Google ha deciso di non puntare su un sistema di sblocco facciale.

Per quanto riguarda la serie Google Pixel 6, se per il modello “base” da subito è stato chiaro che non vi sarebbe stato il supporto ad un sistema di sblocco facciale (probabilmente a causa di alcune differenze hardware), per la versione Pro il discorso è un po’ diverso: pur non potendo contare tale device su componenti hardware dedicate (come accaduto invece per Google Pixel 4), nei progetti del colosso di Mountain View vi era l’implementazione di questa funzionalità.

Pare che il colosso di Mountain View volesse includere lo sblocco facciale in Google Pixel 6 Pro sin dall’esordio sul mercato ma che poi, a causa di problemi non noti, si sia trovato costretto a rimandare l’introduzione di questa funzionalità.

C’è ancora da attendere per Google Pixel 6 Pro

Stando a quanto viene riportato da 9to5Google, il team di sviluppatori del colosso statunitense starebbe ancora lavorando a tale funzione (nel codice sono state anche individuate delle modifiche) e ci sarebbero dei problemi da risolvere per quanto riguarda la precisione e la batteria.

Sarebbero proprio tali problemi la causa dell’ulteriore ritardo per l’implementazione del sistema di sblocco facciale in Google Pixel 6 Pro e, a questo punto, diventa interessante scoprire se tale funzionalità arriverà prima del lancio della serie Google Pixel 7 o se, al contrario, il colosso di Mountain View preferirà attendere i suoi nuovi smartphone di punta per un annuncio del sistema di sblocco facciale in grande stile.